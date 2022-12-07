Сейчас документ находится на стадии согласования Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2023 год рассчитают и утвердят до конца декабря этого года. Сейчас составленное постановление находится на стадии рассмотрения. Какой размер прожиточного минимума установят в 2023 году, рассказывает "КП-Иркутск".

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2023 год

- Величину прожиточного минимума по Приангарью в расчете на душу населения планируется установить на уровне 15 238 рублей, для трудоспособного населения - 16 609 рублей, пенсионеров - 13 105 рублей, детей - 15 078 рублей, - рассказали в правительстве Иркутской области.

При расчете размера прожиточного минимума учитываются территориально-географические особенности (чем севернее район, тем больше прожиточный минимум), социально-демографические факторы и т.д. На настоящий момент в России минимум составляет 13,9 тысячи рублей.

Прожиточный минимум в Иркутской области на 2023 год будет отличаться от того числа, которое назвал президент России Владимир Путин. Он постановил, что в регионах прожиточный минимум должен составлять 14 375 рублей. В Приангарье его размер будет больше из-за холодов.

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