В Сибири дороже не найдешь: сколько стоит сварить борщ в Иркутске

Рассказываем, сколько стоит сварить борщ в декабре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько стоит приготовить борщ? Вопрос насущный,как-никак,одно из главных блюд на нашем столе! Эксперты подсчитали индекс супа в декабре, исходя из цены продуктов и их количества на семью из четверых человек.

Итак, Иркутск попал в топ-10 по стране по стоимости супа и занял первое место по Сибири. Кастрюля обойдется в 153 рубля. Что интересно, по сравнению с ноябрем это блюдо у нас подешевело на 10 рублей. Тут многое зависит от выбора продуктов и приготовления.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав приправы, а также заменили говядину на курицу, - рассказывают аналитики. - Список ингредиентов: картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана, хлеб. Какие продукты покупаем? Самые дешевые. Так, овощи берем немытые и нефасованные. Но сметана должна быть именно сметаной, а не "сметанным продуктом", жирностью не менее 15%.

Больше всего иркутянам придется раскошелиться, конечно, на курицу - 97 рублей, а также на сметану и хлеб (по 23 и 14 рублей). Вся оставшаяся сумма уйдет на овощи. Везет тем, у кого есть дача с огородом и свои запасы на зиму, тогда на приготовлении борща можно прилично сэкономить, особенно зимой.

Но еще дороже приготовить этот суп на севере. Так, самый дорогой в стране борщ в Анадыре - 376 рублей и Магадане - 314 рублей. Наиболее дешевый в Ростове-на-Дону - 111 рублей и в Нижнем Новгороде - 108 рублей.

А если смотреть индекс борща по Сибири, то после Иркутска идет Красноярск, затем Новосибирск, а самый бюджетный борщ готовят в Омске - 113 рублей.