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Происшествия8 декабря 2022 15:54

«Найдем тебя и твоих родных!»: коллекторы угрожали женщине и ее ребенку из-за долга в 30 тысяч рублей

Микрофинансовая организация из Иркутской области заплатила штраф 200 тысяч за оскорбления должницы
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
«Найдем тебя и твоих родных!»: коллекторы угрожали женщине и ее ребенку из-за долга в 11 тысяч рублей

«Найдем тебя и твоих родных!»: коллекторы угрожали женщине и ее ребенку из-за долга в 11 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Микрозайм в 11 тысяч рублей обернулся для женщины с ребенком сущим кошмаром. Вернуть долг вовремя она не смогла, а когда через месяц деньги появились, то оказалось, что проценты накапали до 30 тысяч. Выплачивать такую сумму она не согласилась. И тогда ее начали осаждать коллекторы. Несмотря на то, что должница - из Калининградской области, а микрофинансовая организация - из Иркутской, коллекторы донимали ее по телефону и пугали, что найдут лично.

- Начали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров с угрозами самой должнице и ее ребенку, - рассказали подробности в УФСПП по Калининградской области. - Также неизвестные выслали ей скриншоты страниц в соцсетях ее родственников, заявив, что найдут их.

Но и этого показалось мало. Звонили на работу ее матери, оскорбляли ее и даже дошли до директора организации.

В итоге женщина не выдержала и обратилась к судебным приставам. Они установили, что микрофинансовая организация нарушила закон: оскорбляла должницу, слишком часто звонила и писала ей, и связывалась с ее родными и знакомыми, хотя в договоре займа было прописано, что на это женщина не соглашалась. Наказанием для МФО стал штраф в 200 тысяч рублей.

ЧППроисшествия: ЧП