Пасха - самый важный христианский праздник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и значимый праздник христиан, который отмечают все православные люди. Именно в день Пасхи заканчивается Великий пост. Когда будет проходить Пасха в Иркутске в 2023 году и как ее отмечать – расскажет “КП-Иркутск”.

Какого числа отмечается Пасха в Иркутске 2023

У Пасхи нет конкретной даты. Традиционно она отмечается в первое воскресение после весеннего полнолуния и символизирует окончание Великого поста, который у верующих длится 48 дней. Пасха в Иркутске в 2023 году наступает 16 апреля.

Зачем верующие соблюдают Великий пост? Главная цель заключается в очищении тела и души: люди могут отвлечься от повседневных забот и низменных желаний, чтобы найти равновесие с миром, близкими и самим собой. Во время поста христиане не едят мясного и скоромного, стараются отпустить прошлые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели сами. В некоторые дни нельзя есть вовсе, в другие позволена пища на основе овощей, а в какие-то дни даже разрешается рыба, вино и морепродукты.

Традиции Пасхи в Иркутске 2023: что приготовить

Пасха ежегодно отмечается по всей стране. Праздник удивляет красотой и многовековыми традициями. Так, неотъемлемый атрибут Пасхального стола - крашеные яйца. Они символизируют возрождение жизни.

Кроме яиц, на праздничном столе должен стоять красивый кулич - хлеб, который готовится из сдобного теста с изюмом или орехами. Эта выпечка считается символом присутствия Иисуса Христа в доме во время трапезы в Пасху.

Творожная пасха - еще одно обязательное угощение великого праздника. Блюдо подается на стол в виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». Перед разговением – приемом скоромной пищи в первый раз после Великого поста – угощения нужно освятить в храме.

Как отметить Пасху в Иркутске в 2023 году

Верующие иркутяне, конечно же, встретят Пасху в храмах. Но если вы хотите ощутить праздничное настроение без похода в церковь, то можно сходить на “Пасхальный концерт” в исполнении Дечебала Григоруцэ в органном зале Иркутской областной филармонии. Под музыку И.С. Баха, И. Пахельбеля, Г.Ф. Генделя, М. Мусоргского, С. Рахманинова и Д. Григоруцэ вы окунетесь в атмосферу Пасхи.

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