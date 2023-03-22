Виртуальная подружка оказалась толпой гангстеров: мужчина пошел на свидание, но его избили и украли полмиллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

От прокуратуры Иркутской области в суд направили необычное уголовное дело: интернет-знакомство для жителя Ангарска закончилось избиением. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

-Уголовное дело завели в отношении одной женщины и пяти мужчин в возрасте от 22 лет до 31 года. Их обвиняют в разбое, - говорят в ведомстве.

По данным следствия, компания создала во ВКонтакте страницу под вымышленным именем девушки. "Та" якобы хотела познакомиться. Так "она" списалась с 39-летним мужчиной. Была назначена встреча в одном из микрорайонов Ангарска в вечернее время.

Там уже мужчины напали на пришедшего на встречу ангарчанина. Они угрожали насилием, избивали его по голове и другим частям тела. После они отобрали у него банковскую карту, заставили сказать пин-код. После они сняли с нее полмиллиона рублей и разделили эти деньги между собой.

В течение нескольких дней фигуранты были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Теперь уголовное дело направлено в суд.