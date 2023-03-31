Геологи «Полюс Вернинского» награждены за выдающиеся заслуги

Карьер. Фото: «Полюс Вернинское»

Сразу три сотрудника «Полюс Вернинского» отмечены высокими государственными и ведомственными наградами за многолетний добросовестный труд и личный вклад в сфере изучения недр.

Приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова нагрудным знаком «Отличник разведки недр» отмечена директор по минеральным ресурсам Юлия Дарьина. Почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ награждены два сотрудника отдела по планированию и контролю качества Дирекции по минеральным ресурсам - начальник отдела Евгений Кравченко и старший геолог по контролю качества Дмитрий Сорокин.

- Мы по праву гордимся нашей геологической службой, которая достойно продолжает традиции своих предшественников. Чтобы кладовые земли стали доступны человеку, нужны не только глубокие знания, но и упорство, сила духа, стойкость и беззаветная преданность своему делу. Для достижения поставленных целей и решения задач у наших геологов есть все самое необходимое: цифровые технологии, обширные компетенции, солидный опыт, - отметил Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинского».

В компании «Полюс Вернинское» геологическая служба представлена Дирекцией по минеральным ресурсам. Она осуществляет рудный контроль, ресурсное и геолого-структурное моделирование на действующем месторождении, геологоразведочные работы на новых перспективных участках, контроль и обеспечение качества выполнения всех видов геологоразведочных работ.

В компании «Полюс Вернинское» геологическая служба представлена Дирекцией по минеральным ресурсам. Фото: «Полюс Вернинское»

- Добыча золотосодержащей руды определенного качества по-прежнему требует немалых умственных и физических затрат. Наша геологическая служба с успехом работает во многом благодаря нашим специалистам - надежным и ответственным, с большим потенциалом, активной жизненной позицией, способным добиваться реальных результатов, готовым постоянно учиться новому и совершенствоваться, - подчеркнула Юлия Дарьина.

За каждое из обозначенных направлений в Дирекции по минеральным ресурсам отвечает отдельное структурное подразделение. Например, в круг задач управления рудного контроля входит наблюдение за процессами выемки, перемещения и отгрузки руды из карьера на склады и фабрику. Это позволяет отследить, что полезный компонент увезли именно на фабрику для дальнейшей переработки, а пустую горную массу в отвал, а не наоборот.

Разведчики недр на Вернинском месторождении занимаются формированием геологической модели, которая структурирует горно-геологические данные, содержит информацию о качественных показателях полезного ископаемого, тектонических нарушениях и наглядно отражает залегание горных пород и рудных тел. На основании модели производится анализ и дальнейшее планирование горных работ. Еще одно направление деятельности геологов на Вернинском связано с расширением минерально-сырьевой базы, что позволяет обеспечивать предприятие запасами на длительный период.

Отдел под управлением Евгения Кравченко занимается планированием и контролем качества. Он взаимодействует с подрядчиками и обеспечивает контроль на каждом из этапов: от выставления буровой установки на местности, если это бурение, и до получения результатов аналитики от лаборатории. Это позволяет быть уверенным, что качество геологоразведочных работ на всех этапах соответствует наивысшим стандартам и требованиям.

Кроме того, геологи активно внедряют цифровые технологии. Так, на Вернинском месторождении горно-геологическая информационная система MineVision стала платформой для создания единого информационного пространства и обмена информацией между подразделениями компании.

Евгений Кравченко. Фото: «Полюс Вернинское»

- Использование современного оборудования и информационных систем позволяет нам получать и анализировать информацию в режиме реального времени, что дает возможность оперативно проверять входящие данные и вносить необходимые корректировки в рабочий процесс. Это очень экономит время, повышает скорость аналитики, положительно сказывается на качестве и достоверности результатов, - пояснил Евгений Кравченко.

Одним из опытных сотрудников отдела планирования и контроля качества является старший геолог по контролю качества Дмитрий Сорокин. Он один из лидеров по подаче предложений по улучшениям деятельности на Вернинском, не раз предлагал и реализовывал наукоемкие высокотехнологичные инициативы. Дмитрий не только передает опыт и знания новичкам, но и консультирует коллег из других бизнес-единиц.

Вклад геологов в общее дело компании очень важен. Это позволяет коллективу «Полюс Вернинского» ежегодно ставить рекорды по добыче золота и оставаться в лидерах по экономическим показателям.