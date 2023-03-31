Развитие газохимического кластера Иркутской области обсудили в Усть-Куте.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, основатель и председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов посетили производственные объекты ИНК, строительную площадку Иркутского завода полимеров, а также обсудили вопросы создания в регионе газохимического кластера.

- Реализуемый в Иркутской области проект создания газохимического кластера позволяет использовать потенциал имеющихся в регионе запасов углеводородов для развития территорий, – отметил Анатолий Серышев. - Он является ярким примером успешного государственно-частного партнёрства.

Иркутский завод полимеров.

Игорь Кобзев подчеркнул, что строительство газохимического кластера ИНК является мощным импульсом для развития региона.

- Уверен, что Иркутская область, располагая одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории Российской Федерации, способна создать мощный газохимический комплекс, продукция которого будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом – считает глава региона. - Территория обладает большими перспективами. Усть-Кут может стать крупнейшим транспортным хабом, обслуживающим районы Крайнего Севера, Республику Якутия и Дальний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Промышленное использование природного газа позволит нам успешно решить и задачу социальной газификации на территории Усть-Кута.

Основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов пояснил, что несмотря на то, что ИНК - крупнейшая компания, которая сегодня направляет прибыль с добычи на развитие своих инвестиционных проектов, расширение инфраструктуры северных территорий невозможно без участия государства.

- Мы строим сложное производство, работаем с температурами от -269 до + 1100С, и такие процессы требуют очень точного, своего рода, космического подхода, космической надежности– подчеркнул Николай Буйнов. - И необходимо учить местных жителей, обеспечить их должными условиями жизни, развивать город. Но для этого нужно объединить усилия власти и бизнеса. Развивать аэропорт и федеральную дорогу "Вилюй", сейчас она не выдерживает транспортировку материалов. Мы просим оказать поддержку, так как без помощи государства не сможем реализовать задуманное.

Усть-Куту и району требуется развитие основных инфраструктурных объектов. Главной болевой точкой является аэродромный комплекс. Сейчас он не соответствует технике авиационной безопасности и не способен принимать современные воздушные суда.

Чтобы обеспечить кадрами газохимический кластер, не обойтись без специалистов. И хотя у ИНК в приоритете набор персонала из местных, нужно развитие профильного образования. Пока газохимическая отрасль – новая для региона, специалистов данного профиля готовят лишь в нескольких учебных заведениях России. Для решения проблемы кадров требуется и развитие образовательной базы.

Участники совещания обратили внимание на высокую социальную значимость возведения Иркутского завода полимеров. Запуск завода позволит создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест. В Усть-Куте для сотрудников предприятия предусмотрено строительство нового современного микрорайона с необходимой социальной инфраструктурой, школой, детскими садами. Как подчеркнул Анатолий Серышев, формирование комфортных условий для жизни работников завода должно быть одной из первостепенных задач.

На совещании приняли решение о необходимости включения реконструкции аэропортового комплекса Усть-Кута в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, капремонта автотрассы, а также создания рабочей группы с участием представителей власти и бизнеса. Эксперты займутся обсуждением ряда задач по социально-экономическому развитию Усть-Кутского района, в частности, газификации территории и проектированию новых инженерных объектов.

Справка “КП”

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Реализация проекта даст возможность создания свыше 1600 новых рабочих мест для жителей северных территорий, увеличит валовый региональный продукт на 3%, станет импульсом для развития северных территорий и региона в целом.

Только факты

С 2018 года Иркутская нефтяная компания готовит кадры, начиная со школьной скамьи.

В вузах Иркутска уже действует профессиональная подготовка будущих специалистов для Иркутского завода полимеров и Блока главного инженера. В Усть-Куте открыты ИНК-классы, где школьников готовят для успешного поступления в профильные вузы. В Иркутске для школьников реализуется бесплатный образовательный проект «Академия ИНК». С прошлого года в Усть-Куте открыт центр карьеры, кроме того ИНК на постоянной основе проводит ярмарки вакансий.

Фотографии предоставлены Иркутской нефтяной компанией