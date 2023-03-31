Уникальный лицей в Краснодарском крае объявляет новый набор учеников

Фото: архив Первого Университетского Лицея им. Н.И. Лобачевского

В небольшом городе Краснодарского края, Усть-Лабинске, в прошлом году открылся Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского. Его основал промышленник и меценат Олега Дерипаска. Современный учебный корпус, построенный в классическом стиле, спортивный комплекс с тренажерными залами, кампус, общежитие для детей, парковая зона, стадион - все это доступно ученикам на безвозмездной основе. Здесь собираются лучшие из лучших - те, кто намерен продолжать обучение в ведущих вузах страны. И неудивительно, ведь Первый Лобачевского поставил перед собой амбициозную задачу - воспитать 25 нобелевских лауреатов к 2200 году!

Лицей рассчитан на 460 учеников с 7-го по 11-й классы, и сейчас дружная семья пополняется - начата новая приемная кампания для талантливых подростков в 7 - 10-е классы. Заявка подается родителями онлайн до 14 апреля. Как говорят ученики, поступить будет непросто, но попробовать обязательно стоит, ведь даже процесс подготовки будет необычным.

Первый этап отбора пройдет в апреле в очном формате в шести городах России - Усть-Лабинске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Красноярске, Братске и Рязани.

Результаты объявят не позднее 25 мая. Испытание связано с определением уровня знаний и освоением программы по нескольким предметам, поскольку обучение в лицее предполагает углубленное изучение отдельных наук, в зависимости от профиля.

Все, кто справился с испытанием, будут приглашены на второй этап - летнюю школу. Это 10 дней образовательного интенсива, тренинги, творческие мастер-классы, а также написание финальной экзаменационной работы.

- Обучение в лицее бесплатное, но сначала нужно показать отличные знания на вступительных экзаменах, - рассказывает Ольга Пруленцова, директор Первого Лобачевского. Качество образования очень высокое по всем предметам, не только по профильным, поэтому так важно определить уровень знаний будущих учеников на первом этапе.

Фото: архив Первого Университетского Лицея им. Н.И. Лобачевского

Лицей отличается глубоким подходом к изучению естественных наук и математики, он тесно сотрудничает с высшей школой - МГУ имени М.В. Ломоносова. Кстати, большинство преподавателей - выпускники МГУ.

- Первое время всем непросто настроиться, - объясняет преподаватель химии Александр Тепанов. - Даже тем ученикам, которые приходят к нам из других лицеев, нужно учиться распределять время. Вскоре все привыкают, главное - не опускать руки при первых трудностях. Обычно через пару месяцев все налаживается.

Программа обучения в Первом Лобачевского подразумевает не только углубленное изучение профильных предметов, но и комплексное развитие - спорт, искусство, занятия по психологии.

А еще лицей - это особая атмосфера науки, лицейского братства и дружелюбия, творчества и стремления к совершенству. Всему этому помогает и особый подход, ориентированный на совмещение углубленной теории и обширной практики. Для этого в кабинетах есть все необходимое оснащение, которого достаточно не только для обычных практических занятий, но и для проектной деятельности.

- Обязательно попробуйте сдать экзамены, - советует Елена, мама Даши Дерюжанской из Шелехова, поступившей в Первый Лобачевского в прошлом году. - Мы увидели объявление случайно, буквально за три дня до первых экзаменов. Хорошо, что на сайте лицея есть примеры заданий, мы примерно представили себе уровень. И все равно сообщение о том, что нас приглашают в летнюю школу, было полной неожиданностью!

Даша учится в 7-м классе, в Краснодарский край поехала без всякого страха. Скорее родителям пришлось поработать над собой, чтобы отпустить ребенка так далеко. Учится Даша с удовольствием и каждый день рассказывает об успехах маме по скайпу.

- Считаю, что родители должны знать обо всех возможностях, которые есть у детей, - считает Елена. - Лицей стал для нас настоящей находкой, мы верим, что это даст дочери большой толчок к дальнейшему успешному поступлению в Московский государственный университет.