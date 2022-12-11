В каких районах Иркутска сильнее чувствуются землетрясения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Только за последние пару недель в Иркутске и окрестностях зарегистрировали 10 землетрясений. Да, достаточно слабых, - в городе чувствовалось всего 2-3 балла, а иногда толчки сюда и вовсе не доходили, но все же! Не многовато ли подземных волнений? Стоит ли опасаться и какие прогнозы о землетрясениях в Иркутске дают сейсмологи?

Землетрясения в Иркутске: 5 наивных вопросов

1. Стоит ли опасаться частой тряски?

- Это совершенно обычная картина для нашей территории, - поясняет "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Елена Кобелева. - Как правило, толчки силой до 5 баллов люди почти не ощущают. По нашим данным, пик сейсмоактивности здесь наступает раз в 10-12 лет, и сейчас как раз идет спад.

Да уж, в 2020 и 2021 году землетрясения заставили иркутян поволноваться! И некоторые сегодняшние толчки - это отголоски тех событий. Например, все еще активна зона возле монгольского озера Хубсугул, где сильно "тряхануло" 12 января прошлого года. Тогда в эпицентре было 8 баллов, до Иркутска "докатилось" 5 баллов. И небольшие афтершоки чувствуются до сих пор.

И это тоже из разряда нормы. Так, после мощного землетрясения в Тыве силой в 9-10 баллов отголоски продолжались целых 10 лет.

2. Где самая сейсмоактивная территория?

- Вдоль всей Байкальской рифтовой зоны (разлом земной коры, в центре которого расположен Байкал - Ред.), - отвечает Елена Кобелева. - Это и середина озера, и север Бурятии, и Саяны, и Хубсугул в Монголии.

3. Может ли произойти мощное землетрясение в Иркутске?

Эксперты успокаивают, что очагов сильных землетрясений в непосредственной близости к Иркутску нет. О том, чтобы кто-то из горожан погиб из-за землетрясений, данных за всю историю города тоже нет.

- За более чем 250-летний интервал времени зарегистрирована гибель трех человек при Цаганском катастрофическом землетрясении (1862 г.), которые погибли во льдах Байкала (исторические данные), - рассказывают в Байкальском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

4. А как часто происходят ощутимые толчки?

За последние 300 лет, по данным Института земной коры СО РАН, в Иркутске всего один-два раза фиксировали землетрясения силой в 8 баллов, а 7-балльные - реже, чем раз в полвека.

Примерно раз в 15 лет происходили 6-балльные подземные толчки, раз в 6,5 лет - 5 баллов, раз в два года - 4 балла.

5. В каких районах Иркутска сильнее чувствуются подземные толчки?

- В разных районах города землетрясения чувствуются по-разному, например, в зависимости от близости очага, - говорит Елена Кобелева. - Если смотреть в целом, то в Ново-Ленино максимально возможный балл - 8, в остальных - 9.

Кстати, есть и пример: когда в Монголии в 1967 году тряхануло с силой в 10 баллов и сильные толчки дошли до Иркутска, то меньше всего трясло как раз в Ново-Ленино и Жилкино. Эти районы находятся дальше остальных.