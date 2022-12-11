Пожар в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года: что известно к этому часу. Фото: Павел Циколин

Воскресный вечер в столице Приангарья завершился ЧП. Крупный пожар в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года напугал жителей близлежащих районов. Об охваченном пламенем здании в экстренные службы в 21:26 сообщили очевидцы. Банный комплекс находится в поселке Молодежном на улице Трактовой. Как стало известно "Комсомолке", его открытие было запланировано на следующий день, 12 декабря.

Пожар в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года: что известно к этому часу

- На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск". - На месте работают 5 единиц техники и 18 человек.

По данным на 23:15 площадь пожара в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года составляет более 350 квадратных метров. При этом работу спасателей осложняет порывистый ветер.

- Прокуратура Иркутского района контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, - отмечают в пресс-службе прокуратуры региона.

Тем временем пользователи сети продолжают делиться в пабликах фотографиями, на которых виден пожар в спа-центре в Иркутске 11 декабря 2022 года. Кажется, что здание практически полностью охвачено огнем.