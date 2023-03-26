Узнали, какой будет погода в Иркутске в апреле 2023. Делимся прогнозом Фото: Евгения ГУСЕВА

Прогноз погоды в Иркутске в апреле 2023 года дали в гидрометцентре города. Сейчас рано говорить о точных данных, но все же интересно узнать общую картину. “КП-Иркутск” расскажет, чего ждать иркутянам и жителям области от погоды в следующем месяце.

Погода в Иркутске в апреле 2023

Иркутяне уже устали от неожиданных морозов и холодного ветра, а ведь на дворе конец марта. Синоптики прогнозируют, что погода в Иркутске в апреле 2023 года будет изменчивой, но в большинстве дней приятной. Преимущественно температура в Иркутске днем будет на отметке +6…+11. Во второй и третьей декаде месяца в отдельные дни ожидается потепление до +20…+22. Почти летняя погода! Впору покупать мороженое и идти на речку загорать. Правда, по ночам столбик термометра все еще будет опускаться до 0 и ниже, чтобы мы не забывали - весна только вступила в свои права.

А чем порадует апрель остальные города Иркутской области?

В южных и западных районах среднемесячная температура воздуха будет на один градус теплее обычного, от 0 до +5, - рассказала корреспонденту "КП"- Иркутск начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - В первые дни апреля -3…-8, по ночам возможно понижение до -15…-20. А затем днем тоже потеплеет до +15…+20.

В северных районах средняя температура будет обычной для апреля, около -4. По ночам ожидается колебание от -15…-20 до -7..-12, а в начале месяца и вовсе подморозит до -26 градусов. Так что убирать теплые вещи еще рано. Хотя северян тоже порадуют плюсовые температуры: в основном, днем будет около +2…+7, но в отдельные дни солнце может прогреть воздух и до +18.

Аномальных осадков в апреле по Иркутской области не ожидается - все в пределах нормы. А в горной части Нижнеудинского района, в Верхнеленских и северных районах их будет даже меньше, чем обычно.

Таков предварительный прогноз погоды в Иркутске на апрель 2023 года.

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