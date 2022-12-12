Опасный свиной грипп, ковид и ОРВИ: в Иркутской области ждут резкий подъем заболеваемости сразу тремя инфекциями

Рост заболеваемости микст-инфекцией гриппа, COVID и ОРВИ прогнозируют в Иркутской области Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Приангарье одновременно зафиксирован рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что велика угроза так называемой микст-инфекции. То есть один человек рискует заразиться несколькими коварными инфекциями, что осложняет лечение и может привести к различным осложнениям. Особенно это опасно на фоне распространения в регионе H1N1 или свиного гриппа, который стал причиной пандемии в 2009-2010 годах. О прогнозах иркутских эпидемиологов на декабрь и январь 2023 года в материале «КП».

3 в 1

- За все время в Иркутской области в общем было зарегистрировано 18 случаев свиного гриппа – 10 среди взрослого населения и 8 – среди детей, - уточнила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко. – Диагноз был поставлен жителям Иркутска, Братска и Усть-Кута.

Показатели не такие пугающие, как в некоторых региона России, но все же заставляют насторожиться. К тому же, говорят специалисты, это далеко не пик. Тем временем, столице Приангарья и других крупных городах региона давно превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. В том числе Ангарск, Шелехов и Черемхово. Также число обращений к медикам резко возросло в поселках Усть-Ордынского бурятского округа – особенно в Нукутском, Боханском и Баяндаевском районах. В целом по области только за минувшую неделю было выявлено больше 26 000 новых случаев инфицирования. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составляет 111,3. За неделю он увеличился почти на 2,5.

Болеют не только дети

- Как показывает статистика, все чаще от кашля и повышенной температуры страдают не только дети, но и люди старше 18 лет, - продолжает говорить Ирина Чумаченко. – Эпидпорог среди взрослого населения в Иркутской области превышен на 30%.

Однако родителей просят не терять бдительность. Закрытых на карантин школ в Приангарье еще нет, однако отдельные классы переводят на дистант при отсутствии более 20% учащихся, либо временно закрывают группу, если подобная ситуация произошла в детском саду. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ у своих чад, мамы и папы обязаны оставить их дома до полнейшего выздоровления.

- Что касается коронавируса, случаи заражения среди населения также участились. В период с 5 по 12 декабря на территории Приангарья он подтвердился у 959 человек, - отмечает специалист. - Всего с начала пандемии было зарегистрировано 355,2 случаев инфицирования.

Когда ждать резкий подъем заболеваемости?

По словам замначальника отдела эпидемиологического надзора областного Управления Роспотребнадзора Ирины Чумаченко, речи о закрытии общественных мест сегодня не идет, но это решение может быть принято при резком ухудшении эпидобстановки. К слову, наибольший рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ и как следствие, микст-инфекцией ожидается после новогодних каникул, когда малыши вернутся в детские сады, а школьники за парты. Не исключено, что коронавирус выльется в новую «волну», однако утверждать это, пока рано. Чтобы не схлопотать так называемый «3 в 1», важно своевременно прививаться. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в прививочном пункте.

Симптомы

ОРВИ не такой агрессивный, как его «собратья», но тоже очень неприятный. Самые первые его «звоночки» известны всем: боль в горле, кашель, насморк, повышенная температура тела. С ними научился справляться практически каждый.

Течение гриппа же проходит значительно тяжелее. Это резкое повышение температуры, озноб, головная боль, общая слабость и боль в мышцах. При этом болезнь приходит неожиданно и сразу застает врасплох. При этих симптомах необходимо обязательно обратиться к врачу. Есть угроза различных осложнений.

Что касается COVID-19, его в домашних условиях невозможно отличить от других острых респираторных вирусных инфекций, поэтому догадки может подтвердить или опровергнуть лишь ПЦР-тест.

Кто в зоне риска

У кого риск тяжелого течения гриппа, COVID-19 и других ОРВИ будет высоким:

- Беременные женщины;

- Люди в возрасте 65+;

- Дети до 5 лет;

- Люди с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, астма);

- Люди, страдающие сниженным иммунитетом.

Если вы входите в группу риска, то крайне важно соблюдать меры профилактики: пройти иммунизацию, в местах большого скопления людей носить маску, чаще мыть руки.