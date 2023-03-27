Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023: прогноз по дням

Погода готовит иркутянам температурные качели от -11 до +13 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 решила снова немного покошмарить сибиряков. В ближайшие семь дней нас ждут температурные качели от -6 до +13. И это только дневные показатели. Ночью температура воздуха также будет совершенно разной, она станет колебаться от 0 градусов до -11.

Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023: прогноз на будни

Понедельник в Иркутске станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Гидрометцентр России. Сегодня, 27 марта, синоптики обещают, что воздух в областном центре прогреется до +13 градусов. При этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с и никаких осадков.

В ночь на вторник показания термометров составят -1 градус. В ночь на среду будет 0. А вот днем 28 и 29 марта метеорологи обещают одинаковые +12. Оба дня пройдут без подарков от небесной канцелярии в виде осадков. Но, вторник будет солнечным, а в среду небо могут затянуть облака.

Положительные температуры ожидаются синоптиками и в ночь на четверг, до +2 градусов.

- Днем же 30 марта в городе до +11 и небольшой дождь, облачно, но с прояснениями, - говорят в Гидрометцентре нашей страны. - Вероятность осадков 75%, выпадет до 1.8 миллиметров.

Похолодание придет в областной центр в ночь на пятницу. Столбики уличных термометров покажут -3 и днем поднимутся не намного выше – до +2 градусов. День ждет иркутян облачный, но, что радует, осадков метеорологи не прогнозируют.

Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023: в выходные снова мерзнуть

В ночь на 1 апреля похолодает до -9 градусов. И это не первоапрельская шутка. Увы, да. В выходные одеваться горожанам вновь придется потеплее. В Иркутск вернутся отрицательные дневные температуры. Так, днем в субботу по прогнозу до -3 градусов. При этом в городе ожидается переменная облачность и снег. Пусть небольшой и кратковременный, но первоапрельский снег.

В ночь на 2 апреля похолодает еще сильнее. Метеорологи обещают до -11 градусов. А днем небо будет затянуто облаками и температура воздуха в воскресенье составит -6 градусов.

Вот такие испытания готовит иркутянам погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023: прогноз по дням. Данные Гидрометцентра России

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