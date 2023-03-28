Остался шрам на лице. Сибиряк натравил овчарку на незнакомого мужчину во время драки

В Ангарском городском суде накануне слушалось дело о применении собаки как оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарском городском суде накануне слушалось дело о применении собаки как оружия. Случаи такие в судебной практике не так часты. В этот раз послушание пса привело на скамью подсудимых сибиряка, который скомандовал «взять!» своей овчарке во время уличной драки.

Дело было утром в одном из садоводств в Ангарском районе. Мужчина прогуливался с псом по улице без поводка и намордника. Навстречу им выехал автомобиль, когда машина поравнялась с владельцем животного, водитель через открытое окно начал ругать пешехода. Слово за слово, автомобилист выскочил из машины и ссора переросла в драку. И тут в какой-то момент ангарчанин и выкрикнул «взять!». Овчарка беспрекословно послушалась и напала на оппонента своего хозяина.

- Собака, выполняя команду хозяина, несколько раз укусила мужчину в различные части тела, причинив ему телесные повреждения, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Ангарского городского суда.

Пострадавший обратился в суд. Владелец пса во время разбирательств говорил, что он только защищался, что его противник первым начал махать кулаками.

- Потерпевший, в свою очередь, пояснил, что конфликт между ними произошел в связи со взаимными претензиями, а от действий подсудимого у него остался шрам на лице и теперь он вынужден ходить в темных очках, - говорят в суде.

Собака как оружие

В ходе расследования поступок владельца овчарки был расценен как «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». В суде его вину доказали и накануне он услышал приговор.

- Суд назначил хозяину собаки наказание в виде исправительных работ 8 месяцев с удержанием 5% от заработной платы в доход государства, - рассказали во время судебного заседания. – Также он должен будет выплатить почти 59 тысяч рублей пострадавшему в качестве возмещения морального ущерба и оплатить все процессуальные издержки.

Стоит отметить, что приговор суда был именно таким из-за смягчающих обстоятельств у владельца собаки – он отец малолетнего ребенка и ранее никогда не имел проблем с законом, это его первый проступок, также отмечается, что сам пострадавший вел себя аморально.

Несмотря на это, осужденный пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений, он вступил в силу.

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