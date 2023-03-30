Метеорологи предупредили о скором похолодании в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 30 марта 2023 будет невероятно теплой. Температура воздуха будет на добрых полтора десятка градусов выше климатической нормы. В городе днем столбики уличных термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 30 марта 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 30 марта 2023 будет с переменной облачностью и без осадков, - добавляют метеорологи. – В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем действительно +16…+18 градусов.

Но, увы, после этого в Иркутске снова похолодает. Уже в пятницу в городе пойдет снег с дождем, температура воздуха опуститься до нуля, а в выходные и ожидаются отрицательные показатели даже днем.

- В пятницу разыграется небольшая синоптическая драма: под действием активного циклона небо постепенно затянут многоярусные облака, усилится ветер, брызнут осадки, представляющие собой смесь дождя и снега, дневная температура будет стремительно понижаться, - рассказала ведущий агрометеоролог ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталья Домбровская. - Автомобилисты вновь рискуют попасть на гололедицу. Холодная погода простоит все предстоящие выходные дни.

Похолодает уже в пятницу

Так, по данным Гидрометцентра России, днем 31 марта в Иркутске -1 градус, небольшой снег. В субботу, 1 апреля, синоптики также обещают осадки и днем до -3. В воскресенье станет еще холоднее, уличные термометры днем 2 апреля покажут -5 и снова по прогнозу небольшой снег. В ночь на субботу в городе похолодает до -10, в ночь на воскресенье синоптики обещают -11 градусов.

- Однако, это обстоятельство не помешает уже начавшемуся распорядку весенних процессов, так как ожидаемое похолодание будет непродолжительным, - подчеркивает Наталья Домбровская.

В понедельник дневные температуры снова станут положительными. Синоптики Гидрометцентра страны обещают до +4 градусов и без осадков, а во вторник потеплеет и вовсе до +10. В среду, 5 апреля, до +9 днем и небольшой кратковременный дождь.

В город идет похолодание. Данные Гидрометцентра России

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