Ущерб более 100 млн рублей: трех иркутянок задержали за незаконное оформление в собственность 27 га земли на Байкальском тракте

Трех иркутянок задержали за незаконное оформление в собственность 27 гектаров земли Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тяжелой кувалдой спецназовцы выбивают дверь.

- Полиция, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Следственный комитет, - предупреждают они жильцов дома. - Так встали, вот тут возле стеночки стоим. Руки за спину.

- Ой, - только и остается вздыхать задержанной.

Видео с задержанием КП-Иркутск передали в полиции. Задержанная проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденном в Иркутске. Женщина вместе с еще двумя иркутянками, как считают следователи, по подложным документам оформили в собственность 27 гектаров земли на Байкальском тракте.

- Участок этот ранее был предоставлен одной из подозреваемых во временное пользование, - рассказали в СУ СК РФ по Иркутской области. – Находится он в пойме реки Королок.

Преступление обнаружили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. Совершено оно было еще в мае прошлого года.

- Указанными действиями Ушаковскому муниципальному образованию Иркутского района причинен особо крупный ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, - говорят в Следственном комитете Иркутской области.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ продолжается. Что уже сделано? Проведены пять обысков - дома у подозреваемых, а также на местах их работы. Судом накануне назначена мера пресечения сибирячкам на время расследования.

- Одной женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а остальным в виде домашнего ареста, - рассказали следователи.

Стоит отметить, что за данное преступление, согласно Уголовному кодексу России, женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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