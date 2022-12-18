Пожар на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе 19 декабря 2022. Фото: Т-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

ЧП произошло на Ярактинском нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Пожар на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе 19 декабря 2022 тушат спасатели частной пожарной охраны и местной добровольной пожарной дружины. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около 1000 квадратных метров, - говорят спасатели. - Пожар на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе 19 декабря 2022 также ликвидируют при помощи автоматических систем пожаротушения. К месту отправлены и пожарные расчеты МЧС России из Усть-Кута.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пожару присвоен третий уровень сложности.

- Предположительно – пострадал 1 человек, - отмечает глава региона. - Данные будут обновляться.

Отмечается, что это месторождение находится в двух с половиной километрах от ближайшего населенного пункта – это поселок Верхнемарково в Усть-Кутском районе.

СПРАВКА «КП»

Ярактинском нефтегазоконденсатное месторождение находится в Иркутской области. Впервые обнаружено было в 1969-1970х годах. Работы на нем начались в 1992 году.

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