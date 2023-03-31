Расскажем, когда пройдет ночь астрономии в Иркутске 2023 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ночь астрономии в Иркутске 2023 назначена на 1 апреля. Именно в этот день в городе будут проходить мероприятия, приуроченные к Всемирной ночи тротуарной астрономии в Иркутске. В городе на восьми площадка установят телескопы и все желающие смогут посмотреть в них на небесные тела. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском планетарии и в Иркутском региональном астрономическом обществе.

Ночь астрономии в Иркутске 2023: дата и время

Дату наблюдений выбирают не случайно. Ежегодно наблюдения проходят в первую четверть Луны после весеннего равноденствия.

- Именно в это время в Северном полушарии Земли Луна в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом, - говорят специалисты.

Так, ночь астрономии в Иркутске 2023 пройдет 1 апреля. Разумеется, в вечернее время, чтобы огни большого города не так отвлекали от неба – с 20.00 до 22.00.

Ночь астрономии в Иркутске 2023: где поставят телескопы

Итак, уже известно, что наблюдать за спутником Земли, а также Венерой и Марсом можно будет на восьми площадках в областном центре. Вот список адресов:

Адреса площадок, где установят телескопы в Иркутске

Ночь астрономии в Иркутске 2023: возможен перенос события

Ночь астрономии в Иркутске 2023 действительно запланирована на 1 апреля, но в этот день в столице Приангарья может не повезти с погодой. Если небо будет затянуто облаками, астрономов-любителей ждет разочарование.

- Небесные объекты можно будет увидеть в телескоп только при условии ясной погоды, - говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Если же погода не позволит наблюдать, мы перенесем акцию на 29 апреля - в этом году на эту дату приходится Международный день астрономии.

Ночь астрономии в Иркутске 2023: немного истории

Иркутск впервые присоединился к проведению Всемирной ночи тротуарной астрономии в 2007 году. Инициатива исходила от известного популяризатора астрономии Джона Добсона. Мужчина дважды прилетал в наш город – в 2002 и 2006 годах. А в 2018 году к акции стали присоединяться и другие города Приангарья. Так, в этом году ночь астрономии пройдет в 22 городах, селах и поселках региона.

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