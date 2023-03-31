Путь цветка: как розы попадают в вазы. Фото: Андрей Коваль

Говорят, с помощью букета можно сказать о любых чувствах, главное - правильно подобрать цветы. И уж точно это самый простой способ поднять настроение: живые, нежные, хрупкие, с тонким ароматом, они всегда вызывают улыбку. И не верьте, если вас убеждают в обратном.

Цветочный бизнес, пожалуй, относится к самым позитивным по своей сути. Приятно дарить людям радость, работая с такой красотой каждый день. Однако это вовсе не значит, что он прост и не имеет подводных камней. С помощью компании «Евротранс» мы проследили путь цветов от теплиц в Эквадоре и Нидерландах до склада в Иркутске, чтобы понять, насколько это сложный и кропотливый труд.

Фото: Андрей Коваль

Цветочная столица

Цветы растут по всему миру – в Европе, Африке, Латинской Америке. Во многих странах это является основным видом бизнеса на протяжении долгого времени. Теплицы занимают огромные площади, а селекционеры годами работают над выведением новых удивительных сортов. Дело это непростое, поскольку даже в самых теплых странах, например в Эквадоре, случаются затяжные дожди, засухи, заморозки и даже извержения вулканов.

Уже на этом этапе менеджеры, покупающие цветы, контролируют процесс, чтобы выбрать самые лучшие экземпляры, - представители работают во многих странах мира и лично отбирают те растения, которые отправляются в далекое путешествие.

Самолетом из разных стран цветы посылают в Нидерланды. Именно здесь собираются все потоки, образуя нереальный по своим объемам рынок срезанных растений, - добавьте к этому собственные голландские теплицы, знаменитые на весь мир. Именно отсюда в Россию отправляется специальная машина, груженная яркими коробками. В любое время года полная цветов фура еженедельно доставляет заказы до самых небольших местных цветочных магазинов.

Фото: Андрей Коваль

Холодильник на колесах

Доставка цветов - дело весьма хлопотное, ведь они требуют особенных условий. Прежде всего важна температура: +4…+6 градусов, чтобы растения находились как бы в спящем состоянии - анабиозе - и не распускались раньше времени. И неважно, сколько там за бортом, +30 или -40 по Цельсию! Современные технологии позволяют оперативно, в режиме онлайн мониторить температурный режим в процессе перевозки.

Машина едет по стране, доставляя цветы до специальных складов, расположенных в нескольких крупных областных центрах, откуда они поступают в магазины. Конечная точка маршрута - Иркутск. Здесь цветы сортируют, и они ждут своих заказчиков, или же отправляют собственным транспортом по городам Иркутской области. На всем пути растения сопровождает настоящая забота, ведь именно от условий транспортировки зависит их свежесть, а значит и то, как долго они смогут радовать счастливых обладательниц букетов.

Фото: Андрей Коваль

Привезти и купить

Для того чтобы цветы радовали клиентов, их нужно купить, много и разных. Некоторые опытные предприниматели занимаются этим самостоятельно. Однако возможность лично посетить каждую теплицу и убедиться в качестве товара, есть далеко не у всех. Тогда можно воспользоваться услугами транспортной компании, менеджеры которой выступают в роли брокеров.

Со стороны все выглядит просто: специалист по заказу подберет поставщика и купит именно то, из чего потом будут складываться праздничные композиции. Хризантемы, герберы, розы, тюльпаны, зелень, экзотические и горшечные растения - здесь знают тонкости работы с каждым направлением и посоветуют наиболее удачные варианты.

Фото: Андрей Коваль

Подобные услуги становятся наиболее актуальными именно сейчас, когда обстановка в мире весьма нестабильна. Говорят, некоторые предприятия, занимающиеся выращиванием цветов, категорически отказались работать с Россией. Начинающим предпринимателям ориентироваться в этой обстановке непросто и лучше воспользоваться опытом коллег.

Бывают трудности и с преодолением европейских границ. Однако все это решаемо. Даже в самые тяжелые времена - в разгар пандемии и после введения самых невообразимых санкций в отношении России - в Иркутске не было перебоев с цветами, потому что этим занимаются настоящие профессионалы.

Фото: Андрей Коваль

Конкретно

С момента срезки до доставки цветов в магазин в среднем проходит 12 дней. Все это время цветы помещены в анабиоз, который заботливо поддерживается на всех этапах перевозки. «Ожить» цветок должен уже в букете, после обрезки стебля.