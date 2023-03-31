Предложили многомиллионную компенсацию: пенсионерка из Бурятии влезла в кредит из-за лже-адвоката Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бурятии сотрудник уголовного розыска предотвратила хищение мошенниками денег у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

-Все случилось 22 марта. Оперуполномоченный Управления уголовного розыска Елена Баирова проверяла информацию о возможном мошенничестве в отношении 77-летней местной женщины. Сотрудница полиции успела встретить пенсионерку прямо на пороге квартиры, та куда-то очень спешила, - говорят в полиции.

Как рассказала сама пенсионерка, ей было нужно перевести деньги некоему московскому адвокату. Тут-то майор полиции и почувствовала что-то неладное. Она убедила пенсионерку вернуться домой, чтобы та ей подробнее все рассказала.

Пенсионерка рассказала, что должна заплатить адвокату за подготовку документов для получения многомиллионной компенсации. Она полагалась за полученный вред от приема БАДов. Чтобы расплатиться с лже-адвокатов, женщина влезла в кредит. Услуги специалиста могли бы обойтись ей в 40 тысяч рублей.

Так как в дело вовремя вмешалась полиция, деньги удалось сохранить. Сейчас заведено уголовное дело.

В ведомстве напомнили, что получить подобного рода компенсации можно только по решению суда после написанного лично вами заявления.

В разговоре злоумышленники могут представляться сотрудниками следствия, прокуратуры, суда и судебными приставами, отметили в полиции Бурятии.