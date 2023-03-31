«Академия IT» от Эн+: стартовал третий этап образовательного проекта.

Уникальная образовательная программа российского энергохолдинга уже третий год помогает студентам 2-го и 3-го курсов стать востребованными и высококвалифицированными специалистами в области IT-технологий.

Поделиться не только теоретическими знаниями, но и вплотную познакомить с профессией на деле, - вот основная цель «Академии IT», образовательного проекта от компании, основанной Олегом Дерипаской.

Начало обучения третьего потока торжественно отметили в Технопарке ИРНИТУ. С приветственным словом выступил ректор института Михаил Корняков. Представители Эн+ и «Русала» Наталья Альбрехт, Михаил Хардиков, Артур Арустамов и другие рассказали студентам о перспективах работы в их компаниях и ответили на волнующие вопросы. Кроме того, на церемонию открытия пришли ректоры Иркутского и Братского госуниверситетов, которые впервые присоединились к проекту.

Уже сейчас ребята задумываются о своем будущем, поэтому к обучению в «Академии IT» подходят ответственно и серьезно.

- Многие присутствующие сегодня в зале хотят занять руководящую должность и самореализоваться. Желающих пройти обучение много, и это нас очень радует, - поделился с нами Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+.

И действительно, участников проекта интересуют возможности карьерного роста и трудоустройства. Уже сейчас ребята задумываются о своем будущем, поэтому к обучению в «Академии IT» подходят ответственно и серьезно.

- Пришел сюда, чтобы получить новые знания и опыт, попробовать себя в проектной командной деятельности. В дальнейшем надеюсь на трудоустройство, - говорит Михаил Спиваченко, студент 2-го курса ИГУ факультета фундаментальной информатики.

Попробовать себя в новой области решили студентки из Братского государственного университета гуманитарно-педагогического факультета:

- У меня серьезные намерения участвовать в проекте. Так сложилось, что я с детства люблю технологии. С 1 апреля начнется обучение, буду выбирать направление и узнавать насчет трудоустройства в Эн+, - рассказала Мирабелла Гринвальд, студентка БрГУ гуманитарно-педагогического факультета.

«Академия IT» - это не просто дополнительная программа и образование, это еще и создание комьюнити.

На первом этапе студенты познакомятся с профессиями IT-сферы, приобретут опыт в командной работе. Во втором потоке предусмотрена углубленная подготовка и проектная работа на реальных бизнес-кейсах компаний. Третья часть обучения будет усиленной и направлена на усовершенствование полученных знаний и навыков.

«Академия IT» - это не просто дополнительная программа и образование, это еще и создание комьюнити. В неформальной обстановке ребята могут усилить свои знания, общаясь с разными экспертами по выбранным направлениям и специальностям.

Этот проект - часть большой образовательной программы от компании Эн+ которая направлена на воспитание кадрового резерва, прежде всего инженерных специальностей. Ведется активная работа как со студентами, так и со школьниками, причем с самого раннего возраста: это и участие в фестивалях «Робосиб», и работа над собственными научными проектами для студентов, обучающиеся в высших и среднеспециальных учебных заведениях по соответствующему профилю. «Академия IT» помогает в том числе воспитать столь необходимый для страны состав высококвалифицированных специалистов в области высоких технологий.

«Академия IT» - часть большой образовательной программы от компании Эн+.

Обучение третьего потока стартует 1 апреля. В конце мая ребятам предстоит защита проектов. А по окончании программы участники получат диплом о переподготовке государственного образца. Многие из них уже сейчас задумываются о том, чтобы попробовать свои силы в работе на крупных предприятиях, в том числе и входящих в группы Эн+ и «Русал». Обучение в проекте даст ребятам дополнительный шанс найти стабильную работу с высоким доходом и реализовать себя в одном из передовых направлений современной деятельности.