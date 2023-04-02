«Сидеть на куриной грудке и овощах – не мое». Сибирячка рассказала, как сбросила 20 кг, не изнуряя себя

Сибирячка просто объедалась сладостями во время обеденных перерывов. Фото: личный архив героини публикации

- Я никогда не была полненьким ребенком. Мой вес всегда был средним для возраста и роста, - начинает свою историю 27-летняя Анастасия Волкова из Братска Иркутской области. – Все изменилось после 21 года, когда я устроилась на работу и познакомилась с будущим мужем…

Анастасия - диспетчер в одной из крупнейших дистрибьюторских компаний региона. Мало того, что работа полностью «сидячая», так еще и рядом с офисом расположен склад, где хранятся запасы шоколада, конфет и прочих вкусностей. Сколько хочешь взять под зарплату – столько и бери. Сибирячка признается, первые годы после трудоустройства просто объедалась сладостями во время обеденных перерывов с коллегами. Также свою лепту внесла… любовь. Анастасия познакомилась с молодым человеком, у них завязались отношения и лишние килограммы начали приходить, как говорится, от хорошей жизни. Первый раз на путь совершенства девушка решила встать в 2018 году.

Раньше Анастасия весила 96 килограммов при росте 168 сантиметров. Фото: личный архив героини публикации

- Однажды мы были в гостях у друзей, и я решила встать на весы. Честно говоря, до этого я не взвешивалась несколько лет. Встала и обалдела, конечно. 96 килограммов при росте 168 сантиметров, - признается Анастасия. – После этого начала внимательно разглядывать себя в зеркало. Большой живот, второй подбородок… А половина гардероба – это какие-то бесформенные «бабкины» балахоны. А я ведь еще совсем молодая девушка!

Первый раз на путь совершенства девушка решила встать в 2018 году. Фото: личный архив героини публикации

Ну а самой главной причиной, почему девушка решила заняться собой, это то, что несколько лет она не может забеременеть. Лишний вес - помеха. И это не она так решила, это ей прямо сказали врачи. Девушка последовала совету докторов: записалась в спортзал и села на диету. Сбросила 10 килограммов… а потом сорвалась.

- Все потому что это больше было похоже на насилие над собой. На протяжении трех месяцев я питалась одной только куриной грудкой и овощами. Было невкусно и психологически некомфортно, - рассказывает Анастасия. – Потом началось лето, сезон шашлыков и все мои килограммы вернулись обратно. При этом мужа во мне все устраивало. Так зачем напрягаться?

Девушка решила заняться собой, так как несколько лет не может забеременеть. Фото: личный архив героини публикации

Но год назад сибирячка все же решила, что хочет изменить свою жизнь и вступила в марафон, который организовала один из тренеров Братска. Анастасия подробно изучила информацию о правильном питании и трижды в неделю стала посещать спортзал. Первые результаты появились уже через 4 недели – ушли 12 сантиметров в объемах. А каждый месяц сибирячка теряла по 2-3 килограмма. Ушла отечность, тело подтянулось.

Сибирячка соблюдает интуитивное питание и трижды в неделю посещает спортзал. Фото: личный архив героини публикации

- Оказалось, что без майонеза, сахара и хлеба можно жить, - смеется Анастасия. – Исключила алкоголь. Труднее всего было отказаться от выпечки. Но я нашла кучу рецептов изделий из рисовой муки. Я научилась слушать свое тело, понимать, что для него вредно, а что полезно. При этом абсолютно не ограничиваю себя во всем. Тренировки стали моей отдушиной. Вдобавок каждое утро выполняю 100 прыжков и делаю массаж сухой щеткой.

За год сибирячке удалось сбросить 20 килограммов. Мешковатая одежда Анастасии осталась в глубине шкафа, а сама она с каждым днем все больше довольна своим отражением в зеркале. Но признается, что нет предела совершенству. Девушка хочет к началу лета похудеть еще на 10 килограммов.

За год сибирячке удалось сбросить 20 килограммов. Фото: личный архив героини публикации

В планах у Анастасии, исполнить свою заветную мечту – стать мамой. А пока она задумывается о том, чтобы в скором будущем обучиться на тренера и помогать избавляться от лишнего веса другим.