Землетрясение на Байкале 19 декабря 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение на Байкале 19 декабря 2022 года ощутили жители и гости Байкальского района. Толчки дошли до нескольких населенных пунктов, особенно сильные движения земли зафиксировали в Листвянке. Об этом сообщает Байкальский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН.

Землетрясение на Байкале 19 декабря 2022 года

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находится в Байкале. Энергетический класс - 8,9, в Листвянке мощность толчков достигла 2 баллов. Пока неизвестно, ощутили ли землетрясение жители Иркутска.

Землетрясение на Байкале 19 декабря 2022 года было не единственным за этот месяц. Несколько землетрясений произошли в Монголии и Бурятии, к разрушениям они не привели. Однако, толчки были достаточной силы, чтобы напугать жителей нескольких поселений, которые находились близко к эпицентрам движения пород.