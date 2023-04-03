Землетрясение в Иркутске 3 апреля 2023. Фото: Землетрясения в Забайкальском регионе

Как сообщают в региональном ГУ МЧС России, зафиксировано землетрясение в Иркутске 3 апреля 2023. По их данным, толчки можно было ощутить в 15:04.

Землетрясение в Иркутске 3 апреля 2023

В областном МЧС заявили, что землетрясение в Иркутске 3 апреля 2023 почувствовали и жители региональной столицы.

Под постом министерства в комментариях жители также поделились информацией, что ощущали покачивания.

-Качнуло, резко, один раз, Иркутск, - прокомментировала одна из жительниц.

Есть и те, кто сказал, что "нормально так покачало". Однако такие комментарии в основном ощущали те жители, которые живут на нижних этажах. Те, кто живут, например, на 5-м - уже не заметили природное явление.

В региональном МЧС позднее обновили информацию, заявив, что класс землетрясения - 12.3.

Эпицентром стала середина озера Байкал, около 20 километров к югу от села Еланцы. В самом эпицентре толчки были 6,4 балла. Магнитуда достигала 4,7. В Иркутске землетрясение достигало 3-4 баллов.

Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, говорят специалисты МЧС.