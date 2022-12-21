Что изменится в Иркутской области с 1 января 2023 года: увеличится МРОТ, появится новое пособие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый год приносит изменения в нашу жизнь. Рассказываем, что изменится в Иркутской области с 1 января 2023 года. Конечно же, это лишь часть новшеств, и в основном, они касаются выплат, пособий и цен.

Что изменится в Иркутской области с 1 января 2023 года

1. Прожиточный минимум и пенсии

МРОТ должен увеличиться до 16 242 рублей (почти на тысячу рублей). А новый прожиточный минимум уже утвердили региональные власти.

- Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 3,3% и составляет 15 238 рублей, для трудоспособного населения – 16 609 рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Страховые пенсии увеличатся на 4,8%. Для неработающих пенсионеров прибавка в среднем составит около одной тыс. рублей.

2. Семьям

Появится новое единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно заменит семь разных пособий и выплат, в том числе выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Пособие смогут получать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Его сумма составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Ежемесячную выплату из маткапитала можно будет получать уже с появлением первого ребенка, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. Раньше выплата полагалась только при рождении второго. Её размер равен прожиточному минимуму для детей в регионе.

3. Многодетным

Изменится порядок предоставления соцвыплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Большинство направляют эти деньги на оплату ипотеки.

– Со следующего года многодетная семья, в отношении которой принято решение о предоставлении социальной выплаты, должна будет обратиться с заявлением в министерство имущественных отношений Иркутской области в течение трех месяцев со дня принятия такого решения, но не позднее 15 декабря текущего года, – рассказали в минимущества региона.

4. Капремонт

Цены на коммунальные услуги выросли еще в декабре. С нового года настанет черед взносов на капремонт.

Плата за капремонт зависит от района, этажности и газификации. Например, для южной зоны и многоквартирных домов от четырёх этажей и более, не оборудованных газом, минимальный размер взносов за капремонт будет составлять 8,33 рубля за квадратный метр, в северных районах – 9,17 рубля. В 2022 году взнос составляет 7,32 рубля и 8,39 рубля соответственно.

Для домов от четырёх этажей и более с газовым оборудованием тариф вырастет с 7,87 рублей до 9 рублей за квадратных метр.

5. Налоги

В Иркутской области ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, инвалиды всех категорий, а также многодетные семьи будут освобождены от уплаты налога на легковые автомобили мощностью до 200 л.с.Воспользоваться льготой можно уже при уплате транспортного налога за 2022 год.

Многодетные семьи также получат бонус: если у них в собственности больше одного автомобиля, то на второй дается льгота до 90% от транспортного налога.

Всего 20% от ставки транспортного налога будут платить и получатели страховой пенсии по старости, а также мужчины в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 55 лет. Льгота распространяется только на один легковой автомобиль мощностью до 200 л.с.

При этом для всех перечисленных категорий льготы будут предоставляться независимо от года выпуска машины. Сейчас же - только на автомобили «старше» семи и более лет и меньшей мощностью.

6. Ветеранам труда

Звание ветерана труда с 1 января 2023 года могут получить жители региона, имеющие стаж работы 40 лет для женщин и 45 для мужчин. Ветеранам полагается ежемесячная денежная выплата, льготное зубопротезирование, а также компенсация 50% платы за коммуналку и жилое помещение.