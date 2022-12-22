Из пожарного в волшебники: отец-одиночка переоделся Дедом Морозом для сына и с тех пор 12 лет дарит сказку детсадовцам

Так сибиряк преобразился спустя годы "работы" волшебником. Фото: личный архив героя публикации

Впервые костюм Деда Мороза Владимир Шмелев из Шелехова Иркутской области примерил, когда его сыну было около 2 лет. Рома тогда ходил в ясли. Поздравить его отец хотел ярко, необычно. Дело в том, что воспитывал сына один – жена подала на развод и ушла из семьи. Так бывает. Прошерстив Интернет, Владимир узнал, что родился Ромка в один день с российским Дедом Морозом, 18 ноября. Так и пришла идея! На пороге детского сада появляется зимний волшебник, детвора поздравляет дедушку, а тот в свою очередь вручает подарок маленькому имениннику. Воспитатели поддержали задумку. Ребятня, увидев старца с кудрявой бородой и посохом, была вне себя от радости. С этого дня и началось перевоплощение Владимира Шмелева в Деда Мороза. Вот так уже 12 лет в детсаду «Колосок» без него не обходится ни одна праздничная елка.

Первое перевоплощение Владимира. Фото: личный архив героя публикации

Из пожарного в волшебника

- Быть пожарным хотел с детства, но получилось не сразу, - вспоминает в беседе с «КП» - Иркутск» 53-летний сибиряк. - После окончании школы поступил в Иркутский авиационный техникум и получил очень престижную по тем временам специальность – техник-электромеханик промышленных роботов и гибких автоматизированных систем. Даже успел немного поработать по профессии, пока не ушел в армию.

Вернувшись, устроился на местное предприятие, где обслуживал вакуумные системы. Но в 90-х оно практически обанкротилось, пришлось искать новый способ заработка. Так Владимир и попал сначала в частное пожарное формирование, обслуживающее кабельный завод, а затем и в городскую пожарную часть. Работе в боевке (обмундирование пожарных – прим. Ред.) и со стволом Владимир Шмелев посвятил уже 20 лет.

Пожарным мечтал стать с детства. Фото: личный архив героя публикации

- Сейчас я на пенсии. Все свободное время посвящаю сыну, он учится в 7-м классе, и любимым хобби – закаливанию. С 14 лет занимаюсь моржеванием – зимой купаюсь в Ангаре, Байкале, - говорит сибиряк.

Дед Дубак и Сагаан Убгэн

Став «профессиональным» Дедом Морозом, Владимир стал общаться и с другими «волшебниками». И понял – обязательно надо выделяться среди остальных. И выдумал свою изюминку.

Малышня рисует открытки и пишет письма для зимнего кудесника. Фото: личный архив героя публикации

- Детишкам начал рассказывать историю о том, что я не обычный Дед Мороз, а сибирский! Зовут меня Дубак. Я сын могучего Байкала и студеной водицы, - говорит Владимир.

Также сибиряк примерил на себя роль Сагаан Убгэна, что с бурятского переводится как Белый Старец. Это главный символ бурятского Нового года или Сагаалгана.

Моржеванием Владимир занимается со школы, поэтому холода не боится. Фото: личный архив героя публикации

Дети доверяют мечты

В основном время с ребятами Владимир Шмелев проводит на свежем воздухе. Исключения руководство детсада делает лишь во время сильных холодов. «Программа» у Дубака состоит из трех праздников: День рождения Деда Мороза, написание писем с желаниями и праздничные елки.

- Трехлетние малыши рисовать едва ли умеют, но очень стараются, чтобы показать Дедушке, какой подарок мечтают получить, - говорит волшебник. А некоторые, что постарше, писать письма не хотят. Вдруг родители прочтут! Почему боятся? Проверяют, настоящий ли Дед Мороз. А для этого родители не должны знать. Подбегут и тихо-тихо на ухо шепчут. Ну, а что я? Незаметно передаю ценную информацию мамам и папам.

Дети любят шептать на ухо Деду Морозу самые заветные желания. Фото: личный архив героя публикации

В прошлом году известный в Приангарье морж сделал исключение и за день до Нового года показал детям, как нужно правильно закаляться.

- Сын вырастет, а у меня по-прежнему останется целый сад внучек и внучат, где всегда с нетерпением ждут, - заключает зимний волшебник.

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