Ехали на мероприятие: две сотрудницы библиотеки погибли в ДТП в Вихоревке 6 апреля

В микроавтобусе находились работники библиотеки, они направлялись на мероприятие в Усть-Илимск. Фото: социальные сети Александра Дубровина, мэра Братского района.

- В микроавтобусе находились работники библиотеки, они направлялись на мероприятие в Усть-Илимск. К большому горю, в аварии погибли две девушки из микроавтобуса, - такие трагические известия сегодня, 6 апреля, объявил Александр Дубровин, мэр Братского района.

6 апреля около 5 часов утра в городе Вихоревка Братского района произошло несчастье! На перекрестке улиц Дзержинского и Ленина столкнулись «ВАЗ-21154» и «ГАЗ-3221». Оказалось, что в микроавтобусе ехал целый коллектив специалистов Межпоселенческой библиотеки Братского района. Они направлялись на семинар. К сожалению, им не удалось выехать даже из своего района. Четыре человека госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. К сожалению, двух женщин не удалось спасти. 50-летняя и 31-летняя сибирячки погибли.

- Приношу свои глубокие соболезнования семьям погибших девушек, - добавил Александр Дубровин.

Сейчас на месте находятся оперативные службы и глава города Николай Дружинин. Точные причины аварии установят сотрудники ГИБДД.

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