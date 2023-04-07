Память воинов-сибиряков могут увековечить на Мамаевом кургане

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мой папка ушел на фронт и воевал в Сталинграде. Но я о нем ничего не знаю, потому что он исчез. Мама умерла, и я сейчас живу с тетей. Прошу только об одном - найдите папку», - письмо с таким содержанием получил Председатель Президиума Верховного СССР Климент Ворошилов в 1956 году. Автором трогательных и пронизанных болью строк стала школьница Соня Скачко из Иркутской области. В 1942-м, когда ее отца, сержанта полка, призвали на фронт, ей было два года.

Ворошилов распорядился найти бойца, но поиски не увенчались успехом.

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить

- Для меня это одна из историй-символов Сталинградской битвы, - признается иркутский историк Александр Ануфриев, исполнительный директор Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества, старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета ИГУ. - Почему этот рассказ про девочку Соню символичен. Сколько ведь было таких земляков, которые ушли на фронт и не вернулись! - продолжает Александр Ануфриев. - Тысячи людей прошли через это горнило. Есть даже такая трагичная статистика: самое минимальное время, которое жил пехотинец на улицах Сталинграда, - это 7 минут.

Победа СССР в Сталинграде переломила ход Второй мировой войны. А капитуляция 20 немецких дивизий стала днем национального траура для Третьего рейха и сильным ударом по психике Гитлера. Город на берегу Волги в то время был мощным промышленным узлом. Например, здесь находился знаменитый тракторный завод, на котором производили большую часть танков, или завод «Баррикады» - он давал почти половину артиллерийских орудий. Это был и крупный логистический узел: по Волге шла бакинская нефть. И это одна из причин, почему бои были столь ожесточенными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Люди, которые прошли Сталинград, вспоминая бои, говорят, что большего ужаса они никогда не видели, - рассказывает историк.

Героизм сибиряков не забыт

Битва была отмечена самыми кровавыми уличными боями в разрушенном Сталинграде и невероятным героизмом советских солдат. Среди них было много сибиряков. Так, легендарным стал 272-й стрелковый полк НКВД. Он был сформирован в Иркутске в январе 1942 года из бойцов железнодорожной охраны внутренних войск, пограничников, а также военнослужащих из области, Бурятии и Забайкалья.

- Осенью 1942 года чекисты в числе последних резервов советского командования встали на пути немецких войск. За три недели боев 10-я дивизия войск НКВД была уничтожена почти полностью. Погибая, выполнили поставленную задачу до конца. На начало боевых операций численность 272-го полка, который в нее входил, составляла примерно 1,5 тысячи человек. После вывода дивизии на переформирование в октябре 1942 года в составе полка было… 202 человека, - приводит факты историк.

И это при том, что у наших чекистов не было тяжелой техники, танков и артиллерийских орудий. Но они показали высшую степень героизма. Так, известен подвиг красноармейца Ващенко. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, дав возможность товарищам атаковать. За этот подвиг его наградили орденом Ленина (посмертно), его именем названа улица в Волгограде. Или в Музее пограничных войск в Москве хранится записка батальонного комиссара Ивана Щербина. Он пишет, сидя в бункере бывшего командного пункта городского комитета, будучи в окружении: «… если я погиб, одна моя просьба - семья. Другая моя печаль - надо было бы еще сволочам дать по зубам, т.е. жалею, что рано умер и фашистов убил лично только 84 (зачеркнуто) 85 штук».

Щербина был смертельно ранен.

Сегодня историки по крупицам восстанавливают имена и судьбы воинов 272-го полка. Недавно издали книгу, изучают архивы. Замечают, что были и другие части, в которых служили наши земляки - сибиряки с особой закалкой, характером! Например, было много их в составе знаменитой 321-й стрелковой дивизии, по которой снят художественный фильм. В самом же Сталинграде воевала 399-я, сформированная в 1942 году в Иркутске. У нее тяжелая судьба. В результате неудачного наступления она не поднялась из окопов…

Воевали сибиряки и в составе других подразделений. В 2021 году из жизни ушел Павел Георгиевич Погодаев - последний участник Сталинградской битвы - Почетный гражданин Иркутска, кавалер более 20 наград и медалей, том числе «За оборону Сталинграда». В сентябре 1942 года, Павел Георгиевич попал под Сталинград, где вместе со всеми, в составе 64-й армии, принимал участие в обороне города.

Мамаев курган - дань памяти героям

Самый большой в мире железобетонный монумент (85 метров) - Родина-мать Евгения Вучетича на Мамаевом кургане. Он известен, конечно, всем. Но сам Мамаев курган - это огромный ансамбль-памятник. Здесь покоится прах более 35 тысяч (!) защитников Сталинграда.

Иркутские общественники выступили с инициативой установить на территории мемориала памятник воинам-сибирякам. Эту идею обсудили на встрече с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Глава региона, предложил рассмотреть вопрос на площадке Общественной палаты Иркутска с привлечением представителей Общественной палаты региона, высшего совета при губернаторе, организации ветеранов войны. Он также отметил, что важно услышать мнения родственников сибиряков - участников Сталинградской битвы, и параллельно вести работу по патриотическому воспитанию, рассказывать о подвиге героев в школах, чтобы все понимали, какой вклад внесли жители Иркутской области в Великую Победу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

- Второго февраля 2023 года Россия отметила 80-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это важнейшая дата в истории страны, так как именно это сражение коренным образом переломило ход Великой Отечественной. За 125 суток ожесточенных боев главная группировка противника под Сталинградом была разгромлена и появились условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942-го. Из земляков почти полностью состояли 62-я и 64-я армии, которые как раз попали в самое пекло и героически сражались, приближая победу. Установка памятника воинам-сибирякам на Мамаевом кургане - замечательная идея. Чтобы воплотить ее в жизнь, необходимо широкое обсуждение. Уверен, совместными усилиями мы решим эту задачу.

Губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ.

Слушайте рассказ Александра Ануфриева о Сталинградской битве на Радио «Комсомольская правда в Иркутске» (91,5 FM) сегодня в 18.00 или на сайте irk.kp.ru