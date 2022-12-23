Шьет одежду и «вспоминает» новые преступления: Как сидит самый кровавый маньяк России Михаил Попков

Душегуб отбывает пожизненные сроки в Торбеевском централе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чистильщик, ангарский маньяк, зверь – за долгие годы расследований и судебных разбирательств Михаил Попков получил большое количество прозвищ, но не одно из них не передает того ужаса, в который приводит мысль о его преступлениях. На счету палача больше 80 убийств! В том числе одного мужчины. Орудовал насильник в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском на протяжении 20 лет. Переплюнув по числу жертв Чикатило, свои расправы он хладнокровно оправдывал: «избавлял город от падших женщин». До конца своих дней бывший милиционер заключен в Торбеевском централе в Мордовии, где отбывает два пожизненных срока, периодически заявляя о неожиданно «всплывших в памяти» эпизодах кровавой расправы. К слову, маньяк в погонах вскоре может отправиться в очередной «отпуск» на малую родину. Билетом в Иркутск станут новые явки с повинной. О своих намерениях 58-летний Попков рассказал во время интервью для программы «Честный детектив» телеканала Россия-1. Выпуск посвящен женщинам, едва не ставшим жертвами душегуба.

Собирается в «отпуск»

В июне 2021-го Михаил Попков получил очередной приговор. Суд признал его виновным еще в двух убийствах женщин в 1995 году в Ангарске и назначил 9,8 лет лишения свободы. Он провел в Приангарье год и, как признается сам, не прочь вновь сменить стены особорежимной колонии на условия СИЗО.

Так Попков будет передвигаться всю жизнь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Я просто приеду туда и буду книжку читать. Я в этот раз приехал туда, меня всего два раза за целый год на следственные действия свозили и все, - без стеснения признается изувер.

-А так сидишь отдыхаешь? – продолжает беседу ведущий.

- Не сказать, что отдыхаешь. Это слово не подходит, не совсем корректно. Я просто не работал сидел. И у меня была возможность огромную гору литературы перелопатить. Такие книги, которые я даже не подозревал, что существуют.

Возможно, изверг признается в новых убийствах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От работы Попков, признается устал. Главное – «вспомнить» еще одно преступление.

- Сколько у вас еще будет эпизодов?

-Я не знаю… Ну, два, наверное, - неуверенно отвечает журналисту ангарский маньяк.

- В каких городах?

- Все у нас. По городу Иркутску.

Как сегодня живет ангарский маньяк

Окружение экс-милиционера полностью соответствует ему и его преступлениям. В Торбеевском централе содержат опаснейших преступников современности. Все, что им уготовано до конца жизни – конвой, решетки и режим по расписанию. На форме у каждого нанесены крупные буквы «ПЗ», что значит: «пожизненно заключенный». С каждым из арестантов тщательную работу проводят психологи, чтобы расселить их без угрозы конфликтов и тем более драк. Слежка за заключенными здесь не прекращается никогда. Камеры видеонаблюдения работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом, на быт Попков не жалуется.

- Обычный распорядок: подъем, в камере убираемся. Пыль протерли, полы подтерли по очереди. Потом зарядка – 15 минут. Бритвенные…ну кто чем бреется, станком или электробритвой. Потом завтрак.

- Нормально кормят? – интересуется журналист.

- Нормально. Я, как видите, (показывает на щеки – прим. ред.) не кожа и кости.

В кадре Попков предстает перед зрителем на рабочем месте. Самый кровавый убийца в истории России аккуратно вырезает выкройки, прошивает на швейной машинке и складывает готовые детали в стопку. Чтобы не испортить вещь заключенному приходится прищуриваться даже в очках. К слову, звания младшего лейтенанта экс-милиционера лишил суд, а следовательно и ведомственной пенсии у него больше нет.

- В ночь работал некий период времени, а сейчас днем. Пятидневная рабочая неделя, - рассказывает в интервью «Честному детективу» палач.

- Шьете?

- Учусь.

- Что шьете?

- Да, все. Я так понимаю это спецодежда для каких-то коммунальных служб.

- Ничего хитрого, наверное? Вы же раньше массу профессий осваивали.

- Нет, я раньше с этим не сталкивался. Скажем, я лично сумел бы сейчас сшить джинсы или куртку – одну.

На вопрос о самочувствии и здоровье Михаил Попков вспоминает пережитую в колонии пандемию коронавируса. Всем заключенным были сделаны прививки. Многие в последствии несколько дней чувствовали недомогания в виде температуры и головных болей, но не серийный маньяк… Он сам удивлен, что перенес вакцинацию без каких-либо реакций организма.

- Вы какого года (рождения – прим. ред.)? – интересуется журналист Эдуард Петров.

- 64-го.

- Вы же не старый человек, тем более, ваша молодость прошла в таком благодатном крае как Сибирь.

- Это все относительно.

Выжившие

В рамках выпуска рассказали о двух женщинах, которые уверенны, много лет назад они едва не стали жертвами ангарского маньяка. Обе – жительницы Иркутска. Девушку, работавшую в 90-е годы барменом в гостинице, неизвестный мужчина предложил подвезти до дома после концерта на площади «Труд», но по дороге тот свернул в сторону Радищевского кладбища. Схватив беззащитную девушку за запястья одной рукой, он рассказал, что изнасилует ее, а затем лишит конечностей. Однако судьба решила иначе. Иркутянке удалось вырваться из лап палача, выскочить из машины и добежать до ближайшего магазина. По ее словам, увидев ее с охранником павильона, преступник дал по газам и скрылся. Вторая героиня программы на момент встречи с Попковым была еще подростком. 14-летняя девочка сидела на остановке, когда ее предложил подбросить незнакомец, представившийся милиционером. Позже доброжелательный с виду мужчина изнасиловал пассажирку в лесу, но расправляться не стал – пожалел. Посадил в свою иномарку и довез до подъезда дома, где та жила. Пугает в этих случаях и то, что ни одна из девушек не обратилась в милицию и не поделилась случившимся с родителями.

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