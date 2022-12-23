Оглашен приговор убийце посетителя ночного клуба в Улан-Удэ, который пришел туда ради встречи с девушкой. Фото: СУ СКР по бурятии

Суд поставил точку в резонансном деле, результаты расследования которого ожидала вся Бурятия. Это произошло в июне 2022 года во дворе лаундж-бара, который находился в центре города и был популярен среди местной молодежи. Под утро один из пьяных посетителей, которого вывели на улицу из-за драки, оторвал от забора длинный металлический уголок и направился с ним в толпу в поиске обидчиков. В этот момент у входа в бар общались двое друзей, которые и не подозревали о происходящем. Приняв парней за участников недавней потасовки, разъяренный 33-летний мужчина подбежал к ним и ударил одного из них по голове. Когда он упал на землю, неадекват замахнулся еще раз. Серьезная травма оказалась несовместима с жизнью. В больнице врачи боролись за жизнь сибиряка, но позже были вынуждены констатировать смерть.

Мечтал о семье

- Рустам рассказал мне, что познакомился с хорошей девочкой. Я лично ее не знала. Впервые увидела только на похоронах, - рассказывала корреспонденту «КП»-Иркутск» после случившейся трагедии сестра погибшего.

Оказалось, что 31-летний мужчина пришел в ту ночь в лаундж-бар ради свидания. Девушку он проводил до такси незадолго до нападения. По словам друга, который последний видел его живым, отношения начались недавно, но Рустам был настроен серьезно, искренне мечтая обзавестись семьей.

Убитые горем родители до последнего не могли поверить в то, что потеряли единственного сына.

Спустя полгода оглашен приговор

Задержала агрессивного посетителя охрана бара, после чего передала его в руки полиции. Правоохранителям на следующий день он признался, что никакой драки не помнит. Жители Бурятии, в том числе родные и близкие погибшего, боялись, что задержанный избежит справедливого наказания. Ходили слухи, что он якобы имеет серьезные «связи» в органах. Спустя полгода следствия и судебных разбирательств суд огласил приговор.

- Собранные следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 33-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в республиканском Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидание закончилось смертью. В Бурятии мужчину у ночного клуба избили арматурой. (подробности)