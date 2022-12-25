Расскажем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До новогодних праздников осталась последняя рабочая неделя. В дни, когда многим предстоит выбираться из дома на работу ранним утром, полезно знать, какие сюрпризы приготовила природа. Так какой же будет погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023. Увы, придется немного разочаровать: небесная канцелярия в этот раз решила преподнести суровое испытание перед новогодними каникулами – в город придут тридцатиградусные морозы.

Погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023: прогноз синоптиков

Морозы нагрянут в областной центр уже в ночь на понедельник. По данным Иркутского Гидрометцентра, сегодня столбики уличных термометров в городе опустятся до -28. По области метеорологи и вовсе прогнозируют до -41 градуса этой ночью, днем в Приангарье местами до -32.

- В Иркутске 26 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, - говорят сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Температура в дневные часы -18…-20.

В ночь на вторник все также холодно, синоптики Гидрометцентра России обещают снова до -28 и без осадков. Днем 27 декабря прогнозируется небольшая облачность и до -17. Эти два дня в столице региона атмосферное давление окажется высоким – 736 и 735 миллиметров ртутного столба. Таким оно будет также и в четверг, пятницу и субботу.

В среду начнется потепление. В ночное время 28 декабря уже -23, а днем и вовсе -8. Снова небо ожидается преимущественно безоблачное и обойдется без снега. В ночь на четверг -16.

- Снег в Иркутске начнется 29 декабря днем, - говорят специалисты. – Продолжатся осадки и ночью, и днем 30 числа, и ночью на 31 декабря.

Кстати, в эти снежные дни температура станет вполне комфортной. Днем -11…-13. Только вот в последние сутки декабря немного похолодает, ночью до -24, а в последний день уходящего 2022 года будет -17 градусов.

Увы, по данным портала Гисметео, Новый год начнется морозно. В праздничную ночь приморозит до -31. Но новый день 2023 года встретит нас солнышком, на градусниках будет -18.

Погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023: прогноз Гидрометцентра России

Погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023. Фото: Гидрометцентр России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023.

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