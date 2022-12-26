Почему в Иркутском районе выпал серый снег

Вот такую картину видели утром жители микрорайона Березовый. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- У нас ночью серый снег выпал, - удивляются жители Иркутского района. - Толстым слоем, где-то сантиметров пять. Машина утром была вся в грязи.

Действительно, картина аномальная. Причем заметили грязный снег сразу в нескольких микрорайонах - Изумрудном, Березовом, а еще в районе Мельничной Пади. Что стало причиной? Выяснят специалисты.

Судя по всему, к снегу примешалась сажа. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- К нам уже поступают письма с жалобами от жителей микрорайонов Изумрудный и Березовый, - сообщают "КП"-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по области. - Пока, что стало точной причиной, неясно. Аварийных ситуаций на близлежащих заводах не было. Возможно, снегу такой цвет могли придать выбросы с ТЭЦ или в частном секторе стали активно топить печи.

Специалисты Роспотребнадзора начали исследования воздуха. Кроме того, обращения местных жителей перенаправлены в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Грязь осела и на автомобилях. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Тем временем, синоптики предполагают, что серый снег связан с потеплением в выходные.

- Холодный воздух плотнее и тяжелее теплого, поэтому зимой смог висит над городом, как пелена, - поясняет начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - Прошедшие выходные выдались солнечными, возможно поэтому, из-за потепления, витающие в воздухе частицы сажи опустились на снег.

Такого местные жители еще не видели.

Ситуацию прокомментировали и в Байкальской энергетической компании.

- На Ново-Иркутской ТЭЦ после поступивших сообщений жителей начата проверка корректности работы технологического оборудования. О результатах проводимой специалистами работы будет сообщено дополнительно. По предварительным оценкам, выводы будут получены уже до конца дня, - пояснили корреспонденту "КП"-Иркутск.