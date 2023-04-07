Изначально тур исполнителей INSTASAMKA и Moneyken был запланирован на 2023 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- К сожалению, мы вынуждены перенести концертный тур на 2024 год, - такая информация появилась на официальной странице канцерного тура певицы INSTASAMKA (Дарья Зотеева) и ее молодого человека Moneyken (Олег Еропкин). Молодые люди выступают в тандеме.

Изначально тур исполнителей INSTASAMKA и Moneyken был запланирован на 2023 год. Но родители в некоторых городах России начали возмущаться скандальным творчеством девушки. Они переживали, что песни могут пагубно повлиять на их детей.

Хоть концерт перенесли, но не отменили окончательно. Так что в марте 2024 года певица и ее молодой человек отправятся по России со своей музыкальной программой. Начнут Дарья и Олег с Москвы. В Сибирь INSTASAMKA прилетит 31 марта. В этот день они выступят в Новосибирске, 2 апреля в Красноярске, а 4 апреля споют перед поклонниками из Иркутска. Пройдет концерт в арт-заводе Доренберг.

- Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать, - появилась информация на официальной странице концертного тура. - По вопросам возврата обращайтесь в место покупки.

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