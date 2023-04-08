Удушил веревкой и закопал тело на фабрике: в Иркутске мужчину осудят за убийство 24-летней давности

Останки девушки нашли в 2017 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве девушки более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, - говорят в следкоме.

Как рассказали в ведомстве, еще в 1999 году между мужчиной и его близкой знакомой возник конфликт. Тогда они находились в помещении сторожки мебельной фабрики, расположенной на улице Тухачевского в Иркутске.

В ходе конфликта он подошел к 19-летней девушке со спины и веревкой задушил. Когда он убедился, что девушка мертва, он закопал ее тело на территории фабрики. После он сжег ее одежду.

Останки девушки нашли в 2017 году. В марте 2023 года при взаимодействии полиции и следователей СК был установлен фигурант дела. Мужчина свою вину признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.