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Общество8 апреля 2023 9:46

Эти фото повергнут в шок. Что стало с девушкой, которая в детстве получила ожог 74% тела и чудом выжила

Девушка с 74% ожогов тела стала бикини-моделью в Забайкалье
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Девушке предложили заняться бодибилдингом и показать красивое, подтянутое тело в бикини.

Девушке предложили заняться бодибилдингом и показать красивое, подтянутое тело в бикини.

- «Мне нужно тебе кое-что сказать»… Тот разговор с Кириллом начала вот так, драматично. Боялась его реакции. Вдруг он меня такой не примет?! А он, узнав правду про ожоги, радостно выдохнул: «И это все? Я-то думал ты замужем!», - Анне Сокирко из Забайкалья сейчас 25 лет. Кареглазая, статная, фигуристая. Вот только в гардеробе у девушки до недавнего времени были лишь кофты с длинным рукавом и брюки, джинсы. Когда Ане было пять лет, с ней случилась трагедия, она получила 74% ожогов тела. Сама Аня этого жуткого момента, который разделил ее жизнь на до и после, даже не помнит. Но зато помнит в деталях все последствия.

Мама не пришла

- Я осталась дома без присмотра взрослых, - рассказывает свою историю Анна. – Залезла на стул. Чтобы спуститься схватилась рукой за горячую кастрюлю с супом. Кипящий бульон хлынул прямо на меня…

Забыть о комплексах Анне помогал спорт

Забыть о комплексах Анне помогал спорт

И обжег пятилетней малышке лоб, левую часть спины, руку, ногу, грудь и живот. 74% тела ребенка покрыла огромная рана. В себя девчушка пришла в больнице. Прогнозов врачи не давали никаких, они даже не могли обещать, что Аня вообще выживет. Платье с ребенка снимали… вместе с кожей! Девочке провели экстренную пересадку. Также ей срочно требовалась плазма крови, но на тот момент такая процедура стоила больших денег. Семье Ани она была не по карману.

Девушка ведет свой блог

Девушка ведет свой блог

- Начальник бабушки, руководитель санатория, предложил помочь безвозмездно. Наверное, если бы не он и мои родственники, меня сейчас не было в живых, - говорит Анна.

А впереди ждали новые испытания. Одно из самых сложных – реабилитация. В больнице Аня провела три месяца. Медсестры ожогового отделения учили девочку заново ходить, говорить, самостоятельно есть.

- Странно, но боли совершенно не помню. Наверное, шок, - говорит Анна Сокирко. – Случай настолько тяжелый, что в палате я находилась одна. Требовалась полная стерильность! Разрешались только недолгие встречи с бабушкой и тетями. А мама так и не пришла… Она написала на меня отказную в пользу отца и его семьи. После выписки они продолжили заботиться обо мне.

Косые взгляды сверстников и расспросы взрослых

Впервые Аня поняла, что не такая, как все, в первом классе. Девочка начала ловить себе косые взгляды.

С самого детства девушку одолевали комплексы

С самого детства девушку одолевали комплексы

- С самого детства меня одолевали комплексы, - признается девушка. – Я не представляла свой гардероб без кофт длинным рукавом, а лицо – без челки. Из-за страха надеть купальник, в свои 25 лет я даже не умею плавать. К счастью, издевательств или травли в моей жизни не было. Однако взрослые, увидев мою кожу, не стеснялись пускаться в расспросы. Особенно сильно страх открытой одежды обострился в подростковом возрасте. Считала, что внешность будет отталкивать парней. Как приятно было понять, что эти рамки существовали лишь в моей голове.

Забыть о комплексах Анне помогал спорт. С 9 класса каждое утро она начинала с зарядки, а потом спешила в зал. С поступлением в университет хобби и вовсе стало делом жизни. Она вела у студентов уроки физкультуры, а для подруг превратилась в личного тренера. Они просили составить план занятий, чтобы избавиться от лишних кило.

- По образованию я специалист по рекламе и связям с общественностью, а также переводчик с китайского языка, но как профессию выбрала спорт. Он закалил мой характер, к тому же здоровый образ жизни помог сделать рубцы достаточно эластичными, чтобы они не сковывали движения и не мешали комфортно жить. Сегодня я тренер и консультант по питанию.

Мечтает о свадьбе

Фигура у Ани закачаешься! Модельные параметры 90-60-60. С такими на сцене дефилировать. Девушке это и предложили – заняться бодибилдингом и показать красивое, подтянутое тело в бикини. Но она не решилась! Купальникам она говорила категорическое «нет». Все изменил случай. В 22 года она стала участницей социального проекта. Для девушек с различными особенностями внешности устроили фотосессию в нижнем белье. Так организаторы