Эти фото повергнут в шок. Что стало с девушкой, которая в детстве получила ожог 74% тела и чудом выжила

Девушке предложили заняться бодибилдингом и показать красивое, подтянутое тело в бикини.

- «Мне нужно тебе кое-что сказать»… Тот разговор с Кириллом начала вот так, драматично. Боялась его реакции. Вдруг он меня такой не примет?! А он, узнав правду про ожоги, радостно выдохнул: «И это все? Я-то думал ты замужем!», - Анне Сокирко из Забайкалья сейчас 25 лет. Кареглазая, статная, фигуристая. Вот только в гардеробе у девушки до недавнего времени были лишь кофты с длинным рукавом и брюки, джинсы. Когда Ане было пять лет, с ней случилась трагедия, она получила 74% ожогов тела. Сама Аня этого жуткого момента, который разделил ее жизнь на до и после, даже не помнит. Но зато помнит в деталях все последствия.

Мама не пришла

- Я осталась дома без присмотра взрослых, - рассказывает свою историю Анна. – Залезла на стул. Чтобы спуститься схватилась рукой за горячую кастрюлю с супом. Кипящий бульон хлынул прямо на меня…

Забыть о комплексах Анне помогал спорт

И обжег пятилетней малышке лоб, левую часть спины, руку, ногу, грудь и живот. 74% тела ребенка покрыла огромная рана. В себя девчушка пришла в больнице. Прогнозов врачи не давали никаких, они даже не могли обещать, что Аня вообще выживет. Платье с ребенка снимали… вместе с кожей! Девочке провели экстренную пересадку. Также ей срочно требовалась плазма крови, но на тот момент такая процедура стоила больших денег. Семье Ани она была не по карману.

Девушка ведет свой блог

- Начальник бабушки, руководитель санатория, предложил помочь безвозмездно. Наверное, если бы не он и мои родственники, меня сейчас не было в живых, - говорит Анна.

А впереди ждали новые испытания. Одно из самых сложных – реабилитация. В больнице Аня провела три месяца. Медсестры ожогового отделения учили девочку заново ходить, говорить, самостоятельно есть.

- Странно, но боли совершенно не помню. Наверное, шок, - говорит Анна Сокирко. – Случай настолько тяжелый, что в палате я находилась одна. Требовалась полная стерильность! Разрешались только недолгие встречи с бабушкой и тетями. А мама так и не пришла… Она написала на меня отказную в пользу отца и его семьи. После выписки они продолжили заботиться обо мне.

Косые взгляды сверстников и расспросы взрослых

Впервые Аня поняла, что не такая, как все, в первом классе. Девочка начала ловить себе косые взгляды.

С самого детства девушку одолевали комплексы

- С самого детства меня одолевали комплексы, - признается девушка. – Я не представляла свой гардероб без кофт длинным рукавом, а лицо – без челки. Из-за страха надеть купальник, в свои 25 лет я даже не умею плавать. К счастью, издевательств или травли в моей жизни не было. Однако взрослые, увидев мою кожу, не стеснялись пускаться в расспросы. Особенно сильно страх открытой одежды обострился в подростковом возрасте. Считала, что внешность будет отталкивать парней. Как приятно было понять, что эти рамки существовали лишь в моей голове.

Забыть о комплексах Анне помогал спорт. С 9 класса каждое утро она начинала с зарядки, а потом спешила в зал. С поступлением в университет хобби и вовсе стало делом жизни. Она вела у студентов уроки физкультуры, а для подруг превратилась в личного тренера. Они просили составить план занятий, чтобы избавиться от лишних кило.

- По образованию я специалист по рекламе и связям с общественностью, а также переводчик с китайского языка, но как профессию выбрала спорт. Он закалил мой характер, к тому же здоровый образ жизни помог сделать рубцы достаточно эластичными, чтобы они не сковывали движения и не мешали комфортно жить. Сегодня я тренер и консультант по питанию.

Мечтает о свадьбе

Фигура у Ани закачаешься! Модельные параметры 90-60-60. С такими на сцене дефилировать. Девушке это и предложили – заняться бодибилдингом и показать красивое, подтянутое тело в бикини. Но она не решилась! Купальникам она говорила категорическое «нет». Все изменил случай. В 22 года она стала участницей социального проекта. Для девушек с различными особенностями внешности устроили фотосессию в нижнем белье. Так организаторы