Исполнила мечту дедушки - подарила Якубовичу мед: сибирячка побывала на «Поле чудес» и выиграла приз

Юлия Егорова передала Леониду Якубовичу подарки. Фото: Первый канал, стопкадр передачи "Поле чудес"

- А где это поселок Ангарский? – спрашивает Леонид Якубович во время одного из последних эфиров передачи «Поле чудес».

- Это Аларский район, Иркутская область, родина драматурга Александра Вампилова, - отвечает Юлия Егорова. – Мой поселок маленький, в нем меньше тысячи человек.

Иркутянка Юлия Егорова исполнила мечту своего дедушки. Она стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» и передала ему, а заодно и всей большой семье и друзьям, привет с экрана телевизора.

- Я просто оставила заявку на участие, а когда со мной связались организаторы, я до последнего не могла поверить, что все это правда, - поделилась с КП-Иркутск Юлия Егорова. – Съемки проходили в конце февраля, но нас сразу предупредили, что по телевизору передачу покажут примерно через месяц.

И вот 31 марта состоялся показ. Юлия играла во второй тройке игроков вместе с парнем из Тулы и женщиной из Ярославской области. Вопрос им достался непростой: «Как в 19 веке в окрестностях Твери называли удачливого грибника или ягодника?».

- Я с детства смотрю эту передачу, - признается 26-летняя девушка. – Сначала по выходным, когда гостила у дедушки с бабушкой, сейчас уже будучи взрослой стараюсь каждую неделю ездить к родным и опять все вместе смотрим «Поле чудес». Особенно любит ее мой 84-летний дедушка. Часто угадываем с ним ответы.

Но в этот раз ответить сходу на вопрос не получилось ни у одного участника. Отгадывали по буквам. Юлия даже успела угадать одну букву, попросить Якубовича поздравить ее маму с днем рождения и нарядить его в пчеловодческий накомарник.

- У меда у деда своя пасека, меду много, - рассказывает Юлия. – Привезла немного на передачу и пригласила Леонида Аркадьевича к нам в Ангарский, чтобы накомарник и дымарь опробовал.

Юлия Егорова успела угадать одну букву, а после забрала приз. Фото: Первый канал, стопкадр передачи "Поле чудес"

Еще Юлия познакомила всю страну со своей 11-летней сестрой, которая прочитала стихотворение, написанное главой поселка Ангарский Татьяной Середкиной специально к передаче. А потом… ей выпал «приз».

- Сектор приз на барабане! – провозгласил Леонид Якубович. – Вы можете отказаться!

Но Юлия была непреклонна. Она не согласилась обменять приз даже на 50 тысяч рублей, именно столько предлагал ей ведущий вместо того, что вынесли в черном чемодане.

- Пусть будет маленький, зато память от вас и я ему буду рада, - объяснила свой выбор девушка.

Приз оказался вовсе не маленьким – это был телевизор.

- И вы представляете, подарок пришелся как раз к месту, мой телевизор совсем недавно сломался, - смеется участница шоу на Первом канале. – Пришлось повозиться с ним. Отправляла его из Москвы службой доставки, приехал он спустя две недели. Еще нам подарили аэрогриль, а сестре за стихотворение – музыкальную колонку. Эмоции я получила колоссальные! Все как показывают по телевизору, это все - правда. Леонид Аркадьевич замечательный, очень простой в общении. Прилетели в Москву мы за день до передачи. Накануне съемок было собрание, где разбирали подарки, чтобы девушки потом могли выносить их в студию, заполняли документы, которые могут понадобиться, если участники что-то выиграют. Вечером мы гуляли с сестрой по вечерней Москве. Нам оплатили номер в гостинице прямо рядом с Останкино, за дорогу, билеты, мы платили сами.

Юлия признается, что передача ее всколыхнула.

- Я вообще очень творческая личность, - говорит сибирячка. – А после школы выбрала профессию юриста, училась в Иркутске. Им и работаю сейчас в аэропорту. В детстве увлекалась краеведением, даже на различные конкурсы в столицу ездила, думаю, может возобновить свои увлечения.

Пока иркутянка была в столице, дома ее ждала маленькая дочка. Ей сейчас 1.8. «Поле чудес» с участием ее мамы она смотрела вместе с бабушкой по телевизору.

- Она мало пока еще слов говорит, но во время передачи показала пальцем на экран и сказала «мама», узнала меня, - улыбается Юлия Егорова.

А любимую передачу они теперь смотрят по телевизору, подаренному самим Якубовичем.

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