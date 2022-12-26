Теперь будут проводить дезинфекцию общественных мест Фото: Олег ЗОЛОТО

Ограничения из-за ОРВИ в Иркутске ввели после подписания постановления главным санитарным врачом по Приангарью Дмитрием Савиным. В документе № 45 «О дополнительных ограничительных мероприятиях в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19 в Иркутской области в 2022-2023 годах» сказано, что теперь не рекомендовано делать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ограничения из-за ОРВИ в Иркутске: масочный режим, отмена массовых мероприятий

Причиной введения ограничений стало активное распространение ОРВИ и гриппа в регионе. Эпидемиологический порог превышен почти на 19%, за прошедшую неделю сезонными заболеваниями инфицировались 35,5 тысячи человек. Среди них 23,5 тысячи детей, а грипп выявили у 356 сибиряков.

В связи с этим Роспотребнадзор дал именно рекомендации по ограничениям. То есть, жесткого запрета нет, но есть необходимость соблюдать некоторые правила. Среди них - масочный режим в медицинских и социальных учреждениях, а также отмена массовых мероприятий.

- Рекомендовано обеспечить соблюдение обязательного масочного режима в учреждениях, ограничить посещение родственниками больных, находящихся на стационарном лечении. В детских образовательных учреждениях рекомендовано запретить проведение новогодних утренников с участием различных групповых ячеек, классов, не допускать на мероприятие детей с признаками заболевания, разрешить присутствие на мероприятиях родителей и родственников только в масках, - рассказали в ведомстве.

Также ограничения из-за ОРВИ в Иркутске подразумевают регулярную дезинфекцию помещений и общественных пространств и использование антисептиков.

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