График выдачи пенсии в Иркутске за январь 2023: деньги выплатят досрочно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсия должна быть вовремя, несмотря на праздники. А лучше даже раньше. Каким будет график выдачи пенсии в Иркутске за январь 2023? В связи с новогодними каникулами пенсии и соцвыплаты в Иркутской области будут выдавать в следующие сроки:

График выдачи пенсии в Иркутске за январь 2023

30 декабря 2022 года через банки пенсию за январь 2023 года досрочно получат жители всех территорий Иркутской области. Также будут выплачены меры социальной поддержки семьям с детьми за декабрь 2022 года.

В этот же день – 30 декабря – через отделения почты пенсию получат жители территорий, пострадавших при паводке: Куйтунский, Тулунский, Черемховский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский и Тайшетский районы.

Доставлять пенсии на дом, по информации регионального отделения ПФР России, будут без изменений в традиционные даты с 3-го по 22-е января 2023 года через почтовые отделения и доставочные организации. Кстати, почтовики намерены отдыхать лишь 1,2 и 7 января. В остальные дни они будут работать по своему обычному графику, чаще всего с 9-10 утра и до 6-7 часов вечера. Нужно учитывать и то, что при неполучении пенсии в установленную графиком доставки дату, она может быть выплачена позднее в пределах доставочного периода. Но велика вероятность, что выплаты будут раньше – к примеру, за 7 января рассчитаются 5 или 6 числа. Таким будет график выдачи пенсии в Иркутске за январь 2023.

Региональное отделение ПФР России отмечает, что пенсия за январь будет выплачена в повышенном размере – с учетом индексации на 4,8% для неработающих граждан. За декабрь 2022 года все деньги уже выплачены.

Отметим, что с 1 января 2023 года пенсии будут выплачиваться через Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Для получателей все даты доставки сохранятся прежними. Например, те, кто все прошлые годы получали пенсию 15 числа каждого месяца, будут и дальше получать ее 15 числа.

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По вопросам доставки пенсии и иных социальных выплат за январь 2023 года можно обращаться по телефонам:

Единый контакт-центр 8 (800) 600-00-00

Региональная горячая линия 8 (800) 600-01-48.