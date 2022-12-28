Общественная палата Иркутска подарила ребятам из детских домов новогодний праздник

Праздник прошел во Дворце детского и юношеского творчества города Иркутска.

О чем мечтает каждый ребенок? Конечно, о подарках. А детдомовский? Еще и о внимании и заботе. И вот чудеса случаются, в преддверии Нового года ребятишки выезжают из стен своих детских домов и едут на сказку. Перед ними распахивается дверь Дворца пионеров на Желябова, вокруг много «новых» взрослых и детей и начинается погружение в удивительную историю волшебства и добра… Такой подарок сделали воспитанникам трех детских домов члены Общественной палаты Иркутска.

- Хотелось совершить доброе дело для тех, кто в этом нуждается, - говорит инициатор «елки» Михаил Лунев. – Да и подумал, почему бы и нет?! Для этого есть все ресурсы, коллеги из Общественной палаты поддержали. Откликнулись и управляющие компании Иркутска, с которыми сотрудничаю по роду своей деятельности. Поддержали "Южное Управление ЖКС", "Северное Управление ЖКС" и "Западное Управление ЖКС".

Все с удовольствием посмотрели сказку.

Так, всем вместе и получилось создать праздник. Всего на него приехали более ста мальчишек и девчонок, которые живут в детских домах Юбилейного и Второго Иркутска. С каким же интересом они смотрели сказку! Как же много и активно общались с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими добрыми героями! А после представления каждому ребенку Волшебники вручили сладкие подарки.

- Такую акция мы провели впервые, но получили мощный положительный отклик и, наверное, подумаем о том, чтобы сделать ее традиционной, - говорит Михаил Лунев. – Очень ценно видеть счастливые улыбки детей…