Сын вступился за мать и убил ее соседа, с которым она поругалась в Бурятии

Буйного мужчину задержали по месту жительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужасающая история произошла в общежитии по улице Пушкина в Улан-Удэ. Там 9 апреля поругались между собой соседи - мужчина и женщина. Вроде обычное дело, но закончилось оно трагично. За жительницу Бурятии пришел заступиться ее 27-летний сын. Он не просто хотел расставить все точки над i с помощью беседы, а физически усмирить соседа. Ночью сын женщины пришел в общежитие и выбил дверь в комнату, где спал сосед со своей сожительницей. Он ворвался в спальню и стал кулаками избивать мужчину по голове. После расправы подозреваемый скрылся.

- Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, вызвала скорую помощь, - рассказывает СУ СКР Бурятии. - 41-летнего мужчину с многочисленными травмами головы госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время он скончался в больнице.

Буйного мужчину задержали по месту жительства. На допросе он рассказал, что действительно, напал на соседа своей матери. Но он не признался в том, что избил его до смерти. Сейчас ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал