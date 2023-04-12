Все кричали: "Ура, Юра", а он улыбался и махал рукой: иркутянка рассказала о встрече с Гагариным после его полета в космос

Юрий Гагарин стоял в военной форме у Мавзолея, махал людям рукой и широко улыбался. Фото: Надалинский Станислав.

14 апреля 1961-го, ровно 62 года назад, на Красной площади в Москве негде было яблоку упасть! В тот день все бросили учебу, работу, домашние дела и поехали встречать Юрия Гагарина, который вернулся прямиком из космоса. Тогда на митинге в его честь всего в 100 метрах от первого космонавта находилась и наша землячка, сибирячка Екатерина Лапина. Этот день, и эту встречу она запомнила на всю жизнь. Счастливыми воспоминаниями иркутянка поделилась с «КП» - Иркутск».

- Красную площадь в Москве заполонил советский народ, который держал плакаты и выкрикивал «Ура, Юра!». Нашему счастью не было предела, - рассказывает 85-летняя женщина. – Помню, как он стоял в военной форме у Мавзолея и махал нам рукой. Какая же у него была красивая улыбка... Юрий Алексеевич рассказывал нам, как стал космонавтом. Лично мне он показался добродушным и простым человеком. Рядом с ним в тот день стояли также его родители и жена.

Кстати, в Москве тогда 23-летняя Екатерина оказалась, так сказать, по долгу службы. Руководство, а она работала в доме культуры в Заларинском районе, отправило молодую и перспективную сотрудницу учиться в Институт повышения квалификации.

- А на Красной площади я оказалась благодаря заведующей института, - рассказывает сибирячка. - Я тогда только приехала в Москву, у нас даже учеба не успела начаться. Шла я по коридору, а она выбегает из своего кабинета и кричит: «Гагарин на площади! Бегите быстрее туда!». Я и одногруппники рванули на автобусную остановку и прямиком на Красную площадь.

Тот день сибирячка хранит в памяти всю жизнь. Встречу с космонавтом она каждый раз вспоминает с трепетом и, конечно, не раз рассказывала детям и внукам. Они, кстати, очень гордятся мамой и бабушкой.

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