Ждет, когда откроется «третий» глаз: сибиряк рассказал, как выжил после удара молнии

Сибиряк рассказал, как выжил после удара молнии. Фото: личный архив героя публикации

Год назад сибиряка Евгения Александрова «прошило» разрядом в горах, а он снова вернулся к любимому хобби снова покоряет вершины.

- Эти разорванные в клочья кроссовки теперь мой трофей. Никогда не выброшу! Оставил на память, - показывая обувь, смеется сибиряк Евгений Александров. Хотя будем честными и так едва ли то восхождение на Шумак, что в горах Восточного Саяна, когда-либо забудет. Он опытный турист, тренер, организатор походов. С группой из 26 человек они уже спускались вниз. Позади взятая высота в 2760 метров, впереди еще 24 часа пути домой. Туристы шли друг за другом, кучкой, только Евгений немного отстал, шагал обособленно.

Фото: личный архив Евгения Александрова.

- Внезапно вспышка! Словно контузило, - вспоминает Евгений. - Я упал. В голове гул, не понимаю, что происходит… Подняться не могу. Надо мной склонилась жена. Она испугана, взволнована, что говорит, кричит. Я вижу это по губам. И отвечаю ей: «Я тебя не слышу»…

«Лицо в крови, кроссовки в клочья»

Порванные лямки рюкзака Евгения. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Вспыхнула молния, потом раздался мощный раскат грома, вспоминает Ирина, жена Евгения. И крики: «Скорее сюда!». Прибежала. Супруг лежал на камнях, лицо в крови, волосы сожжены, жутко пахнут гарью. Я поняла в Женю попала молния.

А сам он не осознал. Я набрала на телефоне СМС и показала мужу экран: «Ты меня узнаешь?». Кивнул. И добавил: «А что со мной случилось? Камень прилетел что ли?».

Один из туристов позвонил в МЧС. Но спасатели ответили, что доберутся только утром. И это объяснимо группа находилась высоко в горах. Чтобы добраться до пострадавшего, требовалось время. Но и это не главное. Послать вертолет за пронизанным многовольтным разрядом сибиряком было невозможно из-за тумана и грозы. Альпинисты-любители поняли: вытаскивать Евгения из беды придется самим. Медлить-то нельзя! На том же месте, где ударил разряд, разбили лагерь. Раненого перенесли в палатку и отпаивали чаем, ни отходя от него ни на минуту. Но закаленный спортивной дисциплиной сибиряк и не думал сдаваться. В Иркутске 44-летний мужчина известен как владелец клуба боевых единоборств, где сам тренирует мальчишек и юношей. Горы вторая моя страсть! признается Евгений.

И разорванные кроссовки. Фото: личный архив Евгения Александрова.

25 километров на носилках

На помощь, как и обещали, пришли сотрудники МЧС из Кырена и Улан-Удэ. Вместе с туристами они погрузили сибиряка на носилки и понесли… на руках. Главное было доставить его в поселок Сухой Ручей в Слюдянском районе, а это около 25 км дороги. Спускали, пешком, до самого вечера. К концу маршрута Евгению стало лучше, продолжает рассказывать Ирина. Жене было неудобно, что его, достаточно крупного спортсмена, несут несколько человек, и он попробовал идти сам.

Порванные лямки рюкзака Евгения. Фото: личный архив Евгения Александрова.

В деревне его осмотрел фельдшер и заверила дорогу до Иркутска точно выдержит. В областном центре врачи ахнули и прозвали случай не меньше, чем чудом.

«В рубашке родился», повторяли они как один. Оказалось, молния буквально «прошила» Женю, говорит Ирина. Она вошла через голову и вышла через левую пятку. Поэтому у мужа сломана скула, лопнула барабанная перепонка в ухе и порвались те самые кроссовки.

Ждет, когда откроется «третий» глаз

Еще одно везение никаких серьезных ожогов. Разве что на спине остался след от молнии, но и тот зажил. Единственная проблема, которая беспокоит 44-летнего сибиряка спустя год после происшествия слух. Курсы по восстановлению не дали результата, поэтому пришлось делать две операции, но слух вернулся лишь на 70%. В первое время после «подзарядки» чувствовал себя, будто после серьезного ДТП, вспоминает Евгений. Был разбитым, ходил с трудом по стеночке, практически ничего не слышал, говорил невнятно.

Из-за травмы ушей иркутянину назначили инвалидность, но к счастью для спортсмена, статус аннулировался после Нового года, так как он на удивление всем он резко пошел на поправку. Год я избегал полетов, лифтов и восхождений в горы. Последнее было особенно тяжело. Любой скачок давления мог вызвать «откат» в лечении. Но как только врачи сняли запреты, первым делом рванул к хребтам, необъятной тайге, рекам и озерам. Правда, пока вершины выше 1,5 тысяч метров не беру. Да и на природу в одиночку больше не выбираюсь, как было раньше. Всегда беру с собой супругу, сына или нашу любимицу-овчарку. Ведь окажись я тогда после удара молнии один умер бы от переохлаждения. Да и подкрадывающихся диких животных сейчас вряд ли расслышу. Отрылся «третий глаз»? (смеется). Нет, но я жду!

ЗВОНОК ФИЗИКУ

Николай БУДНЕВ, профессор, доктор физико-математических наук

«Это чудо!» То, что мужчина остался жив и не получил серьезных ожогов настоящее чудо. Обычно, людей убивает молнией. Почему так произошло? Скорее всего, его электрическое сопротивление и выделяемая из организма теплота были невелики. Не исключено, что на нем была надета мокрая одежда. В этом случае заряд мог пройти по ней. А еще большой ток способен парализовать в организме работу сердца. Наверное, это не случилось из-за того, что заряд молнии был небольшой. Это тоже везение. Обычно, мощность гигантская. Лучший совет при грозе лечь на землю. Шанс, что молния попадет в стоящего человека гораздо больше, чем в лежачего. Какие еще факторы влияют на удар? Если у вас в кармане лежит мелочь ничего страшного, но, если в руках есть большие металлические предметы, жди беды.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Петр ДУДИН, главный врач Иркутской областной клинической больницы

«Разряд может привести к сбоям в ритме сердца» Самое серьезное, к чему может привезти удар молнией сильнейшие ожоги, от которых наступает смерть. Также возможны сбои в ритме сердца. Но предугадать, что произойдет с человеком, довольно сложно. Бывает, люди выживают после мощнейшего удара током, а бывает, погибают при слабом. Молния действительно, как электрический ток, может войти в человека в одном месте и выйти в другом.