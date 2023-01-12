Центр зрения «Микрохирургия» в Иркутске: передовые технологии, европейский сервис, опытные врачи

В центре работает свыше 100 квалифицированных специалистов. Фото: Центр зрения «Микрохирургия»

Взглянуть на мир по-новому предлагают пациентам Центра зрения «Микрохирургия» в Иркутске. И речь не о пересмотре жизненных ориентиров (разве что в пользу большей заботы о собственном здоровье) — фразу следует понимать в самом буквальном смысле: специалисты крупной сети офтальмологических клиник занимаются лечением широкого спектра болезней зрительной системы. И используют при этом новейшие технологии и уникальное оборудование.

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