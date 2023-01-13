В “Слате” назвали самые популярные новогодние покупки. Фото: ООО «МАЯК»

В день празднования старого Нового года сеть супермаркетов «Слата» подводит итоги предновогоднего ажиотажа. Что выбирали покупатели чаще всего и какой продукт был украшением стола? Как всегда, в большинстве списков покупок были мандарины, игристое и сладкие подарки. Однако, несмотря на следование традициям, были и интересные новые тенденции.

Традиционно, количество покупок и средний чек растут в последнюю неделю перед праздником. Общее число покупок в супермаркетах «Слата», расположенных в городах Иркутск, Шелехов, Ангарск, Братск, Саянск, за сравниваемый период составило более трех миллионов чеков! Причём средний чек в этот период составил 617 рублей. Кстати, в декабре акционных товаров было гораздо больше, чем год назад, особенно в категориях «кондитерские изделия», «чай-кофе», «соки-воды». И в январе сеть планирует сохранить промопредложения.

Покупатели не экономят на любимом празднике. Фото: ООО «МАЯК»

Что закупали сибиряки для новогоднего стола? Прежде всего - наборы продуктов для любимых салатов. Кстати, их средняя цена практически не изменилась, благодаря снижению стоимости овощей в два раза и куриных яиц.

«Продажи классической консервации для салатов - горошка, маринованных огурцов, кукурузы - показали ту же динамику, что и в прошлом году. Но отмечаем рост интереса к соленым и маринованным огурчикам популярных брендов. Также в декабре продали сгущенного молока больше на 20%», - рассказала руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Король декабрьской продуктовой корзины - мандарин. Фото: ООО «МАЯК»

Король декабрьской продуктовой корзины - мандарин. В этом году бесспорный лидер - китайский цитрусовый, который вернулся на местные прилавки. Не экономили взрослые и на сладких подарках. Спрос на них в 2022 году вырос на 25%. Причём выбирали отечественные кондитерские наборы и более дорогие, но красивые брендовые подарки.

Не забывали взрослые и о себе. Традиционное игристое на столах было в основном из Испании и Италии, причём иркутяне чаще останавливают выбор на сухих винах, сделанных по классической технологии девятимесячной выдержки.