Марафон #СвоихНеБросаем стал лучшим социальным проектом года

Евгений БАКУРОВ, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области. Фото: личный архив.

Весной этого года «Комсомольская правда» - Иркутск» объявила начало марафона #СвоихНеБросаем в поддержку спецоперации и жителей Донбасса. Инициативу поддержали Общественная палата Иркутска, администрация города и Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области в лице ее президента, депутата Законодательного Собрания Иркутской области Евгения Бакурова.

Марафон начался с большого онлайн-концерта патриотической песни, который прошел 30 марта. Перед зрителями, собравшимися у экранов в самых разных точках нашей страны, выступали творческие коллективы Управления Росгвардии по Иркутской области, солисты образцово-показательного оркестра ГУФСИН России по региону, областного Дома народного творчества, местные рок-группы и национальные бурятские танцевальные ансамбли.

Некоторые номера были настолько пронзительными, что люди, как признавались в комментариях, не могли сдержать слез! И благодарили за возможность передать слова поддержки нашим землякам на Донбассе, военным, защищающим Родину. Присоединились к ним и участники концерта: «Спасибо, что организовали все на таком высоком уровне», «Спасибо большое за организацию марафона, такого доброго и по-настоящему нужного для жителей Луганской и Донецкой областей. Наши сотрудники и военнослужащие Росгвардии с огромным удовольствием приняли участие в данном марафоне. Мы своих не бросаем и, главное, чтобы хоть частичку этой нашей энергии почувствовали мирные жители Донбасса».

Также писали зрители из Донецкой и Луганской областей: люди почувствовали, что даже в далекой Сибири за них переживают и всегда готовы помочь. А ведь это самое главное - знать, что ты не один!

За время марафона #СвоихНеБросаем в наших студиях побывало немало экспертов, которые помогали нам разбираться в самых тревожных и сложных вопросах: о новых льготах и выплатах, о происходящих событиях и о том, стоит ли запасаться продуктами. К нам присоединились территории Иркутской области, крупные компании региона, общественники и деятели культуры, представители бизнеса и власти разных уровней, а также обычные жители, которые словом и делом помогают своей стране. Вместе мы постарались донести нашу поддержку друг другу.

В декабре стало известно, что марафон #СвоихНеБросаем получил звание лучшего в номинации «Социальный проект (акция) года» на конкурсе «Журналист года», организованном правительством Иркутской области. Такая высокая оценка говорит только о том, что мы очень старались сделать по-настоящему полезное дело для всех наших читателей и зрителей. Остаемся вместе и #СвоихНеБросаем!

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Евгений БАКУРОВ, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области:

- В этом году многие нуждались в поддержке - мы говорим не только о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, которые отправились на передовую защищать всех нас. Жители Донбасса дождались давно назревших перемен. Жители России, каждый, испытали на себе огромное давление, которое оказывалось на всю нашу страну со стороны недружественных государств. Это и множественные пакеты санкций, и информационная война… Именно поэтому значение марафона #СвоихНеБросаем трудно переоценить. Пришло время, когда мы все должны протянуть друг другу руки, помогать и поддерживать, в том числе и морально.

Верю, что в следующем году мы также все вместе, плечом к плечу, справимся со всеми невзгодами и трудностями. Главное, чтобы у всех было здоровье, дома ждали любящие люди, а в душе всегда крепли вера и надежда!