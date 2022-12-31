Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

Совсем немного остается до наступления Нового 2023 года. Жители Иркутской области готовят праздничные столы и принимают поздравления с Новым годом от родных, близких, а также от первых лиц региона. В их числе - губернатор области Игорь Кобзев.

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

- Традиционно в конце декабря мы подводим итоги проделанной работы. Уходящий 2022-й год был наполнен плодотворным трудом. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами Госдумы, с Законодательным собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями гражданского общества. Благодаря постоянному общению с жителями, видим проблемы и решаем их. Особое внимание уделяется поддержке граждан в связи со специальной военной операцией: мобилизованным и добровольцам, членам их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023-м году будет как можно больше светлых и радостных дней. Новый год – это праздник, который был и останется символом добра и надежд. Он приносит обновление, объединяет нас вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране. Мы всегда встречаем 1 января с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Именно они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует удача, сбудутся все ваши самые смелые мечты и заветные желания, оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023 разместила его пресс-служба.