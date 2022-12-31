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Общество31 декабря 2022 7:48

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

Новогоднее поздравление иркутян и гостей города от Игоря Кобзева с Новым годом 2023
Дарья БОЛЕСОВА
Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

Совсем немного остается до наступления Нового 2023 года. Жители Иркутской области готовят праздничные столы и принимают поздравления с Новым годом от родных, близких, а также от первых лиц региона. В их числе - губернатор области Игорь Кобзев.

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023

- Традиционно в конце декабря мы подводим итоги проделанной работы. Уходящий 2022-й год был наполнен плодотворным трудом. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами Госдумы, с Законодательным собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями гражданского общества. Благодаря постоянному общению с жителями, видим проблемы и решаем их. Особое внимание уделяется поддержке граждан в связи со специальной военной операцией: мобилизованным и добровольцам, членам их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023-м году будет как можно больше светлых и радостных дней. Новый год – это праздник, который был и останется символом добра и надежд. Он приносит обновление, объединяет нас вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране. Мы всегда встречаем 1 января с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Именно они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует удача, сбудутся все ваши самые смелые мечты и заветные желания, оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2023 разместила его пресс-служба.

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