Бывший спецназовец из Иркутска нашел любовь и выиграл 5,5 млн рублей благодаря телешоу

Константин решил кардинально изменить свою жизнь. Фото: пресс-служба ТНТ

Константин Белов - бывший спецназовец из Иркутска. Он не так давно пережил развод с женой и решил: нужно кардинально менять жизнь. Он оставил заявку на отбор в новое реалити-шоу на ТНТ под названием "Влюбись, если сможешь". Кандидатуру спортивного и харизматичного сибиряка утвердили. И вот, в канун Нового года, Константин стал победителем. Он забрал приз в 5,5 миллиона рублей и нашел свою любовь. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Жизнь у иркутянина очень насыщенная: мало того, что он служил в рядах спецназа, он успел стать кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу, чемпионом России, Европы и мира по карате. Сейчас Костя работает персональным тренером по фитнесу в Москве, пишет стихи и песни.

Расставание с женой для него стало очень болезненным событием. Поэтому главной целью для 28-летнего сибиряка стало влюбиться. На проекте он долгое время строил отношения с 30-летней владелицей модельного агентства Даной Шторм из Краснодара. Они стали едва ли не единственной устойчивой парой, но в конце концов поняли, что не подходят друг другу. Тогда Константин обратил внимание на новенькую участнику Элю.

Именно их пара стала победительницей шоу и взяла главный приз.

- Если честно, то я не ждал и не ожидал, что стану победителем. Цель была совершенно иная: показать себя искренним человеком. Может быть, стать примером для мальчишек каких-то. Я выиграл сумму в 5,5 млн рублей. Половину отдал Эле, какую-то часть отдал участникам, часть отдал родителям на бизнес.Остальная часть пока осталась у меня, я ее еще не потратил», - признается Костя.