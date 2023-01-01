МРОТ в Иркутской области с 1 января 2023 года вырастет Фото: Евгения ГУСЕВА

МРОТ в Иркутской области с 1 января 2023 года вырастет, как и по всей стране. Почему это важно? Во-первых, для понимания, ниже какой суммы работодатель не должен оплачивать труд сотрудника. Во-вторых, в соответствии с минимальным размером оплаты труда изменятся и многие социальные выплаты.

МРОТ в Иркутской области с 1 января 2023 года

Итак, в нашем регионе с 1 января 2023 года размер МРОТ составит 16242 рубля. Ранее этот показатель равнялся 15279 рублям и был установлен 1 июня 2022 года. Необходимо учитывать, что данный показатель – базовый, без учета районного повышающего коэффициента. В Иркутской области районный коэффициент составляет от 30% до 70% в зависимости от территории.

Отметим, что сам по себе оклад работника может быть меньше МРОТ, но за счет премий он должен быть поднят до «минималки». А вот компенсировать зарплату ниже МРОТ за прошлые месяцы квартальной или годовой премией нельзя. Эта премия зачтется только в месяц выплаты. А в остальных месяцах работодатель нарушит закон.

Важно: МРОТ используется при расчете ряда социальных выплат и пособий, в том числе по безработице, нетрудоспособности и других. Например, минимальное пособие по беременности и родам теперь составит 74 757,20 руб. за 140 дней, в то время как до повышения минимального размера оплаты труда оно же равнялось 70 324,80 руб.

Кстати, средняя заработная плата в Иркутской области существенно выше МРОТ. На 1 декабря 2022 года в Приангарье она была около 54 тысяч рублей. Поскольку МРОТ в Иркутской области с 1 января 2023 года изменится, соответственно, средняя зарплата тоже будет иной.