Названа самая грязная вещь в доме. И это не коврик для обуви в прихожей

«КП» провела эксперимент и отнесла предметы из нашего дома в лабораторию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какая вещь в доме самая грязная? Первое, что приходит на ум, - коврик для обуви. Хотя с легкостью можно назвать еще пару-тройку позиций. А наука развенчивает мифы: эти предметы хоть и не самые стерильные, но далеко не в лидерах антирейтинга. Возглавляет его… губка для мытья посуды. Такое исследование некогда сделали британские ученые. Оно гуляет по Сети не первый год. И если верить выводам, губка для мытья посуды в 200 тысяч грязнее сидения для унитаза. На каждые 2,5 сантиметра поролона приходится 10 миллионов бактерий, на кухонной тряпке - миллион. «Комсомолка» решила провести собственный эксперимент. Сдали в лабораторию 6 предметов обихода. Это та самая губка для мытья посуды (использовалась более двух месяцев), деревянная разделочная (аксессуара пять лет), спонж для нанесения макияжа, тюбик с тушью для ресниц, наволочка от декоративной диванной подушки, чехол для телефона, уже пожелтевший от старости.

- Ваш эксперимент необычен! Мало кто в реальности задумывается, что источниками заболеваний является то, чем пользуемся ежедневно, - встретила эксперт Анна Плиско, кандидат ветеринарных наук, заведующая отделом диагностики бактериальных и паразитарных болезней Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. - Проведем анализ методом смывов и узнаем, где прячутся бактерии, кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла.

Ровно через неделю раздался звонок из лаборатории. За результатом!

Антирейтинг «КП», какие вещи оказались самыми грязными

Посудная губка - главная неряха

- Никаких патогенных, то есть опасных для здоровья человека, микроорганизмов не обнаружили, количества бактерий превышено. И значительно, - приводит результат эксперимента Анна Плиско. - Вероятность подхватить инфекцию мала, но расстройство пищеварения можно получить с легкостью. Особенно, если в иммунитет в данный момент ослабленный. Несмотря на то, что этот предмет обихода постоянно контактирует с моющими средствами, в ворсинках остаются микроскопические остатки пищи. Они и размножают бактерии. Такой же эффект от кухонной тряпки и полотенец. Вытирая стол, раковину, собираете с поверхности различные организмы. Меняйте их как можно чаще!

Спонж и тушь для ресниц – источники воспаления кожи и глаз

- Количество бактерий снова превышено, - говорит Анна Плиско. - Если продолжить пользоваться, нанесете вред коже – как минимум раздражение, как максимум воспаление. Угри, прыщи – тоже не исключение. Они появляются, в том числе, из-за неправильной гигиены. Замечу, особенно опасно пользоваться спонжиками или косметическими кисточками (любыми!) нескольким людям. У всех своя микрофлора. Остатки косметики вкупе с кожным салом, чешуйками, частичками, - тот еще микс… Есть повод задуматься и провести дома ревизию. Что касается тюбика с тушью, там бактерий тоже пруд пруди. При ослабленном иммунитете запросто можно заработать конъюнктивит. Особенно, если ляжете спать, не смыв макияж.

Чехол для телефона – разносчик инфекции

- Ваш чехол относительно чист, - оглашает результат эксперт. – А вообще, это, правда, очень грязная вещь. Находится в сумке или в кармане, соприкасается с деньгами, кладется на стол/стул/лавочку в общественных местах. Да куда угодно! И действительно собирает на себя армию микробов. А ведь мы подносим его к лицу… Совет – почаще мыть чехол, обрабатывать спиртовым раствором.

Деревянная доска – распространитель сальмонеллы

Наша экспериментальная деревянная разделочная доска оказалось стерильной. Мыли ее, значит, хорошо. А вообще считается, что этот предмет утвари, тем более из дерева, - тоже источник микробов. Почему? Со временем покрывается трещинами, куда забивается все то, что не должно.

- Далее вы, допустим, поставите доску куда-то, где есть попадание прямых солнечных лучей, - говорит Алла Плиско. - А это фактор размножения бактерий! При этом тоже мясо может быть носителем, например, сальмонеллы, это уже очень опасно. Поэтому деревянные доски обязательно надо тщательно промывать, а при появлении трещин заменять на новые.

Наволочка - причина аллергии

Моя наволочка оказалась чиста. Однако менять постельное белье необходимо все же часто. Почему? Мы теряем 500 миллионов клеток кожи в день во время сна (!). Мертвые клетки, пыль, кожное сало, пот… Все это оседает на подушках и одеялах и может быть средой обитания для вирусов, бактерий и грибков. Например, рады облюбовать вашу постель пылевые клещи. Эти крошки не типичные кровососы, они слишком малы, чтобы их увидеть. Но они питаются чешуйками и сильно ухудшают здоровье аллергиков. Запросто разбудят ринит и астму. А еще микробы в кровати могут появиться из-за грязной одежды и домашних животных

- Питомцы могут переносить токсокороз, кошки – токсоплозмоз, - это наиболее распространенные, - говорит ведущий врач паразитолог отдела диагностики бактериальных и паразитарных заболеваний Юрий Кондратистов.

Так что подумайте, стоит ли брать собаку или кошку в постель.

Наведение порядка в доме - дело серьезное Фото: Тимур ХАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна ПЛИСКО, кандидат ветеринарных наук, заведующая отделом диагностики бактериальных и паразитарных болезней Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора:

«Мы живем в окружении микроорганизмов»

- Мы видим, что вещи, которыми вы пользуетесь постоянно, не так грязны, как пугают в интернете. Да, на них действительно много бактерий, но мы и живем в окружении миллионов микроорганизмов. И если бы все они несли угрозу, то мы бы поголовно страдали от всяких болезней. Но существуют патогенные микроорганизмы, как сальмонелла, которую, кстати, можно подхватить с той же разделочной доски, на которой разрезали зараженное мясо. А есть условно патогенные – бактерии, которые размножаются в неблагоприятных условиях, когда иммунитет снижен или человек подхватил вирус. Поэтому в любом случае надо очень тщательно следить за гигиеной. Кстати, советую пользоваться во многих случаях белизной, она, действительно, убивает почти 100% бактерий, - простое и доступное средство для уборки.

СОВЕТ «КП»

Как правильно «содержать» домашние вещи

1. Многие производители советуют менять губку ежедневно. Посмотрите внимательно упаковку, там об этом написано. Но что греха таить, так делают единицы. Поэтому окатите после мытья посуды губку кипятком, обработайте уксусом или в течение минуты прогрейте в мироволновке. И заведите несколько «помощников» – одного мытья для посуды, другого для овощей, третьего для раковины. Кстати, для мытья посуды не рекомендуется использовать губки и металлические мочалки. Качественной обработки от них ждать не приходится, более того - частички металлической мочалки могут попасть в готовые блюда. Лучше использовать пластмассовые ершики.

2. Спонжи, как и косметические кисточки, надо мыть с мылом, а также менять раз в одну-две недели. И запомните, это строго индивидуальные вещи.

3. Чаще протирайте чехол ватным диском, смоченным антисептиком с содержанием спирта (салфетки, жидкость), а желтизну можно убрать с помощью отбеливателя. Но имейте в виду, что производители не рекомендуют пользоваться агрессивными веществами и советуют сделать мыльный раствор и вооружиться зубной щеткой.

4. Имейте несколько разделочных досок, как и ножей. Используйте каждый строго по назначению – один для мяса, другой для сыра, третий для хлеба и т.д. А еще после каждой нарезки рыбы или мяса можно потереть доску с содой и помыть. И, конечно, на досках не должно быть трещин, заусенец, где могут скапливаться остатки продуктов, грязь. Такие предметы лучше сразу выбросить.

5. Стирать постельное белье следует не реже одного раза в неделю при температуре не ниже 60 градусов. Наволочки менять каждые 2-3 дня. А подушку отправляйте в машинку каждые полгода.

КСТАТИ

Где еще в доме могут быть микробы

1. Выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника. Протирайте раз в неделю.

2. Вентили кранов. Промывайте в ванной еженедельно, а на кухне - после каждого приготовления пищи.

3. Мусорное ведро. После каждой смены мешка обязательно промывайте водой с добавлением дезинфицирующих средств.

4. Шторка для душа. Снимайте и стирайте раз в месяц. На ней оседают микробы: не меньше, чем под ободком унитаза.

5. Барабан стиральной машины. Протирайте сухой тряпкой после каждой стирки, оседают микробы.

6. Компьютерная клавиатура и мышка. Тоже самое, что и чехол для телефона, требует постоянной обработки.

7. Сумочка и кошелек. Протирайте антибактериальными салфетками.

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