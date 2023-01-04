"От испуга не могла открыть дверь изнутри". Полицейские спасли из горящего дома 81-летнюю бабушку в Тулуне

Майор полиции Дмитрий Торченюк и лейтенант полиции Никита Гончаров спасли пенсионерку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- У меня давление упало совсем, поэтому я в эту ночь решила выпить лекарства. Ну, и уснула почти мертвым сном, из-за этого долго не слышала, как офицеры стучали в окна и дверь, - рассказывает бабушка. - Но если бы не мои спасатели, я бы так и спала.

Бабушка поблагодарила дорожных полицейских за проявленную решительность. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Действительно, история эта могла закончиться трагически, если бы не бдительный наряд ДПС в составе майора полиции Дмитрия Торченюка и лейтенанта полиции Никиты Гончарова, которые возвращались домой в ночь с 3 на 4 января.

- Мы проезжали мимо, когда увидели молодую пару, стоявшую на улице босиком и без верхней одежды, - рассказывает майор полиции Дмитрий Торченюк. - Ну, мы решили подойти и спросить, в чем дело. Оказалось, что загорелся двухквартирный дом, где жили молодые люди и пожилая соседка, которая спала и могла погибнуть.

Недолго думая, офицеры ринулись спасать бабушку. Они стучали в закрытые окна и дверь, стараясь разбудить жительницу дома. Когда им это удалось, оказалось, что от испуга 81-летняя тулунчанка не может самостоятельно открыть дверь изнутри.

Стараясь разбудить местную жительницу, инспекторы стучали в закрытые окна и дверь. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Была важна каждая минута, ведь старушка могла просто задохнуться от дыма, поэтому мы выбили дверь и вывели бабушку из дома. Как раз, в это время приехала карета скорой помощи. Мы проводили пенсионерку до машины, где ей оказали необходимую помощь, - поделились полицейские.

Прибывшие на место события огнеборцы потушили пожар. Молодая пара и бабушка поблагодарили дорожных полицейских за проявленную решительность. Руководство отдела полиции намерено поощрить проявивших мужество сотрудников.